Müller Cecília: a következő hetekben még romlani fog a helyzet

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese kezdte a tájékoztatót a hosszú hétvége rendőrségi adataival.

2772 emberrel szemben intézkedtek 2620 közterület, 100 zárt helyen, 52 tömegközlekedési eszközön

1893 emberrel kijárási tilalom miatt, 49 szabálytalan kutyasétáltatót találtak

Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta, nagyon erőteljesen terjed a járvány, az országra óriási terhelés nehezedik, minden szektorra, de leginkább az egészségügyi ellátórendszerre.

A hosszú hétvége alatt 1126-an kerültek kórházba, mindannyiuknál súlyosan zajlik a betegség, a brit mutáns fertőzőképesebb, fiatalabbakat betegít meg és súlyosabb betegségeket okoz, rövid idő alatt.

Rendkívül fontos, hogy most mindenki felelősségteljesen viselkedjen

- hangsúlyozta a szakember.

120 510 adag Pfizer-vakcina érkezett kedden, ezt elsősorban a regisztrált időseknek tartják fenn, és még második oltásokat is be fognak belőle adni.

100 000 Sinopharm oltás érkezik szerdán, előbb az ígértnél.

AstraZeneca oltóanyagot is várnak a héten, de a cég már jelezte korábban, hogy az ígértnél kevesebb érkezik.

A korábban érkezett Sinopharm és Szputnyik V vakcinákat fel tudják szabadítani oltásra, ezek vizsgálatával végeztek.

Már új részlegeket kell megnyitni, mert olyan sokan kerülnek kórházba súlyosan zajló betegségük miatt; 9844 főt ápolnak kórházban, 1067-en vannak lélegeztetőgépen a keddi adatok szerint.

A szennyvízvizsgálatok eredményei is emelkedést mutatnak a következő hetekre,

valamennyi járványügyi adatunk kedvezőtlenül alakul - mondta Müller Cecília.

A mutánsok teljesen megváltoztatták a járványügyi görbét a harmadik hullámra, a járvány elején azonosított "vadvírus" egy kevésbé fertőzőképes, nehezebben terjedő alak volt - ha ez lenne itt a harmadik hullámban, akkor kedvezőbb helyzetben lennénk.

Egyet tudunk tenni: elkerülni a megbetegedést, hiszen nem tudható előre, hogy egy-egy konkrét személynél hogyan zajlik le a betegség - figyelmeztetett ismét az országos tisztifőorvos.

Elsősorban a cukorbetegségben szenvedőknél kell a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyására számítani

- mutatott rá.

Ha lesz nagyobb mennyiségű oltóanyag, akkor lesznek újabb oltópontok a járóbeteg szakellátóhelyeknél, de addig maradnak a kórházi és háziorvosi oltópontok. Annyi oltópontot nyitnak, amennyi szükséges az összes vakcina felhasználásához.

Az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatos aggályok (és több ország oltásfelfüggesztése) miatt a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség is megszólalt. Közölték, e szérummal már 17 millió embert oltottak be, közülük lett 15 trombózisos és 22 tüdőembóliás eset. Oltás nélküli időszakkal összehasonlítva ez nem jelent magasabb számokat, illetve sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a koronavírus-fertőzésbe hal bele valaki, mint hogy bármilyen baja legyen valakinek a vakcinától. Az eseteket nem tudták ok-okozati összefüggésbe hozni a vakcina beadásával. Müller Cecília mindehhez hozzátette: maga a betegség is vérrögképződéssel jár, a kiserek belső falát támadva fokozza ennek mértékét.

Mint mondta, több szakmai grémium fog még állást foglalni az ügyben, de az operatív törzs egyelőre a két szervezet fenti közléseit veszi alapul és továbbra is olt az AstraZeneca vakcinájával.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Mészáros János