A múlt héten jelentette be Nemény András polgármester, hogy az önkormányzat oltópontokat állít fel azért, hogy segítsék a háziorvosok munkáját – írja a Nyugat.hu.

Jelenleg a háziorvosok is adnak be koronavírus elleni védőoltásokat, viszont a rendelőkben az egyéb munkák miatt nem lehet tömegesen oltani. A helyzet kezelése érdekében dolgozott ki saját oltási tervet az önkormányzat, amely lényege, hogy a háziorvosok a város jól megközelíthető, központi helyein dolgozhassanak, ahol parkolni is lehet.

Ezeken a oltópontokon adnák be a védőoltásokat a háziorvosok – a Szombathelyen működő 35 közül 27 vállalta –, egy közösen egyeztetett beosztás alapján.

Az önkormányzat három oltóhelyet jelölt ki:

a Képtár

a Savaria mozi

a Schrammel-gyűjteménynek helyet adó volt Éva-malom.

Ezzel Szombathely első lenne az országban.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán