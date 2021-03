Már a lélektani határ közelében a kórházi ápoltak száma - keddi adatok

Meghalt 143, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4926 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a kormányzati tájékoztató portál kedden. A beazonosított fertőzöttek száma tavasz óta 529 122-re nőtt a Magyarországon, az elhunytaké 17 226-ra emelkedett, a gyógyultak száma 356 679.

Az aktív fertőzöttek száma 2921-gyel, 155 217-re nőtt.

Kórházban 9844 koronavírusos beteget ápolnak (544-gyel többet a hétfőinél), közülük az előző napinál sokkal, 57-tel többen, már 1067-en vannak lélegeztetőgépen.

Az adatok drámai növekedését mutatja az alábbi lista is, amely a kórházi ápoltak és a közülül súlyos állapotban, lélegeztetőgépen lévők számát sorolja fel az elmúlt bő két hétben:

március 16.: 9844 (+544), 1067 (+57)

március 15.: 9300 (+536), 1008 (+3)

március 14.: 8764 (-133), 1005 (+16)

március 13.: 8897 (+179), 989 (+40)

március 12.: 8718 (+389), 949 (+38)

március 11.: 8329 (-19), 911 (+67)

március 10.: 8348 (+78), 844 (+11)

március 9.: 8270 (+346), 833 (+27)

március 8.: 7924 (+479), 806 (+28)

március 7.: 7445 (+202), 778 (+27)

március 6.: 7243 (+376), 751 (+74)

március 5.: 6867 (+313), 677 (+38)

március 4.: 6554 (+187), 639 (+17)

március 3.: 6367 (+296), 622 (+41)

március 2.: 6071 (+392), 581 (+44)

március 1.: 5679 (+197), 537 (+13)

február 28.: 5482 (+200), 524 (+42)

február 27.: 5282, 482 Az új regisztrált fertőzöttek napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) Az elhunytak napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) Az aktív fertőzöttek számának alakulása (Forrás: Worldometers)

Az aktív fertőzöttek számának alakulása az elmúlt bő egy hétben:

március 16.: 155 217 (+2921)

március 15.: 152 296 (+4649)

március 14.: 147 647 (+6340)

március 13.: 141 307 (+6655)

március 12.: 134 652 (+6244)

március 11.: 128 408 (+4717)

március 10.: 123 691 (+3576)

március 9.: 120 115

Budapesten egyetlen nap alatt 978 új fertőzött került be a regisztrált betegek közé, Pest megyében 880. Forrás: koronavirus.gov.hu

Hatósági házi karanténban 43 553-an vannak, a mintavételek száma 4 122 541-re nőtt.

Eddig 1 347 073 embert oltottak be Magyarországon, közülük 399 505-en már a második dózist is megkapták. A központi oldalon szereplők szerint az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a sorban.

A március 8-tól bevezetett védelmi intézkedések ("lezárások") március 22-ig vannak életben, a kormány várhatóan holnap, március 17-én dönt a továbbiakról.

