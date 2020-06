Idén 3800 álláskeresőt vár a hadsereg a koronavírus-járvány miatt létrehozott, elsősorban munkanélküliek jelentkezésére alapozott speciális önkéntes tartalékosi programba. Ehhez képest a tárca tájékoztatása szerint eddig

hatszázan jelentkeztek a bruttó 161 ezer forintos fizetést és egyéb juttatásokat kínáló programba

- írta a Népszava.

A napokban az Euronews írt arról, hogy megduplázódott a honvédségbe jelentkezők száma, a Népszava szerint azonban ez a 2020-ban összesen beadott önéletrajzok számát jelenti, és tartalmazza a 600 fős speciális önkéntes tartalékos kontingenst is. Arról azonban nem közölt részleteket a szaktárca, hogy a 2500 főből egyébként hányan választották a szerződéses vagy a hivatásos állományba vételt.

A HM tájékoztatása szerint mindenesetre már zajlik a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkező 18-50 év közöttiek fizikai alkalmassági, civil orvosi és pszichológiai szűrése az ország 25 pontján. A vizsgálatok eredménye dönti el, hogy júliustól valójában hányan kezdhetik majd meg a hat hónapos, több fázisú kiképzést. A program egyik előnye, hogy bármikor megszakítható, ha az érintett közben talált civil állást. Elvégzése után újabb hat hónapra megújítható a jogviszony, de a résztvevő jelentkezhet szerződéses vagy hivatásos katonának is - amennyiben megfelel az ahhoz szükséges szigorúbb fizikai alkalmassági feltételeknek is.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter korábbi kijelentése szerint a program egyelőre kísérleti, de ha népszerű lesz, akkor továbbra is lesznek ilyen státuszok a hadseregnél. A honvédség mindenképpen nyer, mert aki elvégzi, az később tartalékosként újra mozgósítható lesz, még ha talál is civil életben állást. Emellett persze bíznak abban is, hogy többen újra aláírnak majd az évek óta súlyos létszámgondokkal küzdő hadseregnél, ám ezúttal hosszabb távra.

Igaz, arról nincsenek nyilvánosan hozzáférhető adatok, hogy mekkora is valójában a hadra fogható állomány. Még a költségvetéshez mellékelt dokumentumban is átlagos statisztikai létszámot közölnek, e szerint 2019-ig 21 ezren teljesítettek szolgálatot.

A Zrínyi 2026-os program célkitűzése mindenesetre az, hogy 2026-ra nagyjából 30 ezer professzionális katonája legyen az országnak és 20 ezer tartalékosa. Az elmúlt években a védelmi célú, a meglévő eszközállományt korszerűsítő beszerzések is folyamatosak voltak, és jelentősen nőtt a hadseregre szánt költségvetési forrás is. 2020-ban például 616 milliárd forintot szán e célra a büdzsé, szemben a tavalyi 512 milliárddal.

Nyitókép: Fertőtlenítéshez készülő katona védőruhában a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonánál 2020. április 12-én. MTI/Mónus Márton