Támogatást és szankciókat is tartalmazna az illegális szemétfelszámolási rendszer

Az illegális hulladéklerakók felszámolása egyrészt rendkívül költségigényes, másrészt az összes szereplő munkáját igényli, akinek ezek a közterületek a tulajdonában vagy vagyonkezelésében vannak - mondta az InfoRádiónak Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért is felelős államtitkára. Kifejtette: ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok, az állami szervek, a Magyar Közút Zrt., a MÁV és mindenki, ki ilyen területeket kezel, feladatot kap ősszel - feltéve, ha elfogadják az előterjesztésüket.

"Látni kell, hogy a 20-30 év alatt lerakott szemetet nem lehet egyik napról a másikra eltüntetni.

Sokba fog kerülni, szeretnénk, ha ez megtörténne, de időigényes is lesz"

- mondta az államtitkár. Megemlítette, hogy a pandémiás helyzet miatt a Te Szedd akciót nem tudták tavasszal megtartani, így most kezdődnek ezek a munkák.

Az államtitkár szerint az is fontos lesz, hogy az összegyűjtött illegális hulladéknak meg kell találni a megfelelő helyét. "Ez a második lépés olyan értelemben sokkal nehezebb lesz, hogy nem tudjuk még, hogy mi ennek a hulladéknak az összetétele.

Nyilván, ami ebből is hasznosítható, azt ki kell nyerni, ami meg nem, azt meg megfelelő módon kell kezelni"

- hívta fel egy újabb nehézségre a figyelmet Boros Anita. Hangsúlyozta, nem szeretnék, ha ennek egy jelentős része lerakóba kerülne.

A program harmadik lába, hogy hogyan lehet tetten érni az elkövetőket.

"Minden mindennel összefügg: ez egy arányos jogi rendszer, ami a mi fejünkben felépült" - mondta Boros Anita. Kifejtette: az illegális hulladék részben azért keletkezik, mert egyesek jogellenes magatartást tanúsítanak. De azért ennél továbblépve azt is megvizsgálnák, miért döntött a szemetelés mellett a lakosság. Felvetette: lehet, hogy azért, mert nincsen elég lehetőség arra, hogy az ember a fölöslegessé vált tárgyait - akár szelektíven, akár nem - megfelelőképpen leadja. Példaként említette a gyermekjátékot, a ruhát, a cipőt, a műanyagot, az építési törmeléket vagy hulladékot.

"Jelenleg nagyon nehéz megfelelően leadni, mert vagy korlátozottan állnak rendelkezésre ezek a hulladékgyűjtőpontok, vagy nagyon korlátozott időtartamban, vagy pedig nagyon költségesek, és ezért ezt a lábat is meg kell oldani.

Ezért egy nagy támogatáspolitikai rendszert dolgoztunk ki, aminek az lenne a célja, hogy minden településen legyen egy olyan gyűjtőpont, ahol ezeket szelektíven le lehetne adni"

- ismertette a program részleteit az államtitkár.

Az elképzelés része az is, hogy a közforgalmú helyeken is lehessen leadni bizonyos típusú hulladékot, így például postán tankönyvet vagy papírhulladékot.

Hozzátette: a program részeként a nagy hulladékudvarok fejlesztését is dedikált forrással támogatná a tárca.

Elmondása szerint a modern közigazgatási, hatósági eljárásokban már nagyon sok eszközt lehet alkalmazni, a szemetelők tetten érésének elősegítésére a szaktárca három eszköz bevetését javasolta.

Egyfelől a közterületek megfigyelése, bekamerázása, valamilyen őrszolgálattal való figyeltetése, őrzése kicsit könnyebb feladat

- mondta az államtitkár. Ami viszont szerinte nagyon nehéz, az a magántulajdon védelme: ezt olyan módon kellene a tárca szerint megerősíteni, hogy bizonyos támogatásokat nyújtanának az ingatlanvédelmi rendszerek - sorompórendszerek, kamerarendszerek - kiépítésére. Szavai szerint megvizsgálva a nyugat-európai modelleket is, ha nincsen tettenérés, akkor is el kell szállítani, takarítani az illegálisan lerakott hulladékot.

"Tettenérés hiányában az ingatlantulajdonos legyen az, akinek az illegálisan lerakott hulladék elszállíttatásáról gondoskodnia kell"

- mondta Boros Anita.

Ezen túlmenően a szaktárca egy új hatósági együttműködést javasol az ország területének megfelelő ellenőrzésére."Ennek keretében minden olyan hatósági szereplő, aki most is valamilyen módon ellenőriz valamit, legyen az gátőr, mezőőr, hegyőr, vadőr, vonatokon az ellenőrök, az út melletti különböző ellenőrző szervek, mind-mind kapnak valamiféle funkciót ebben a rendszerben. Azt szeretnék elérni, hogy az a több ezer hatósági személy, vagy ellenőrzési funkcióval rendelkező személy, segítsenek ebben a munkában.

Akár már helyben is bírságolhassanak,

vagy pedig applikáción keresztül - ha nincsen tetten érés – be tudják jelenteni, hogy valahol találtak hulladékot - avatott be a részletekbe az államtitkár. Hozzátette: ez alapján elindulhat egy hatósági eljárás. Másfelől le tudják fedni a teljes országot hatósági jelenléttel, és egy riasztási rendszer is létre tud jönni.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt