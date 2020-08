Öt nagy területen látnak neki az illegális hulladéklerakás felszámolásának

A magyarországi illegális hulladék részint hosszú évek, évtizedek alatt halmozódott fel, másrészt újratermelődik, mivel vannak olyanok, akik notóriusan az erdők-folyók szélére, vagy éppen az autópályák pihenői mellett rakják le a kommunális szemetet vagy az építési-bontási hulladékot - mondta az InfoRádióban Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára. Szerinte a hazai hulladékgazdálkodás új alapokra helyezésének egyik legfontosabb állomása, hogy valamiképp tiszta országgal, tiszta lappal kezdjünk.

Azt a tárca is belátta, hogy rövid idő alatt ezt nem lehet elérni, ezért a most induló projektben kijelölték azt az öt potenciálisan érintett területet, amelyeket a leginkább sújt az illegális hulladéklerakás.

Az államtitkár ezek között említette a Magyar Közút Zrt. által kezelt országos úthálózatot és az utak melletti egyéb területeket - beleértve a pihenőket is -, a vasúti létesítményeket és a sínek mellett lerakott igen jelentős illegális hulladékmennyiséget, az erdőterületeket, a nemzeti parki igazgatóságok által kezelt területeket, a turistaútvonalakat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kezelt területeket (folyópartokat), valamint a helyi önkormányzatok közterületeit is. Az önkormányzatok számára a Belügyminisztérium nyújt majd pályázati úton elérhető támogatásokat, amelyeket egy előre kidolgozott ütemterv szerint a saját közterületeik megtisztítására fordíthatnak.

"Ha ez tényleg megtörténik, akkor tényleg a legszennyezettebb területekre koncentrálna a reform első üteme, ami után a következő években valójában az ország teljes területének környezeti tehermentesítése is megindulhat"

- hangsúlyozta Boros Anita.

"Ehhez számos intézkedést kell tenni, az egyik, hogy az illegális hulladéktól megtisztítsuk az országot, de az is fontos, hogy biztosítsuk az állampolgárok számára a jogszerű hulladéklerakást" - hangsúlyozta az államtitkár. Amihez pedig olyan gyűjtőpontokat létesítenének, ahol egy "viszonylag kötetlen" időszakban valóban átveszik a feleslegessé vált dolgokat. "Szeretnénk, ha minden településen lenne egy olyan nagyon egyszerű átvevőhely, ahol ezeket ingyenesen átadhatná a lakosság" - tette hozzá Boros Anita.

A reform harmadik része, hogy a jogellenes hulladéklerakást és a hulladékgazdálkodási szabályszegéseket szankcionálják majd. "Szeretnénk elérni, hogy senkinek ne jusson eszébe az, hogy az erdők, folyók szélén, utak, vasutak mentén, a közterületeteken lerakja a szemetet, mert ennek nem ez a szabályozott rendje" - jelentette ki az államtitkár.

A most induló projektben segítheti a munkát a Hulladékradar applikáció. "Ez lehetővé teszi, hogy ha valaki talál egy illegális hulladéklerakást vagy épp tetten éri a szemetelőket, akkor le tudja fotózni, a rendszer pedig GPS koordináták alapján azonosítja a pontos helyszínt is" - ismertette Boros Anita. A bejelentő azt is be tudja jelölni, hogy milyen összetételű, mennyiségű, kiterjedésű a szemét, de szöveges üzenetet is írhat a hatóságnak.

Nyitókép: Pixabay