Gulyás Gergely: nem szeretném, hogy feljelentgető ország legyünk

A rendőrség dolga annak ellenőrzése, hogy betartják-e a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat azok, akik számára ezt elrendelték - tette egyértelművé Gulyás Gergely Miniszterelnökjséget vezető miniszter a Kormányinfón az Infostart azzal kapcsolatos kérdésére, hogy van-e teendője a társasházi lakóknak akkor, ha a házban lévő piros cédulás lakásnál túl nagy mozgolódást, ki- és bejárkálást tapasztalnak. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy az emberek nagyon nagy többsége betartja a szabályokat.

"Nem szeretném, hogy feljelentgető ország legyünk"

- tette hozzá Gulyás Gergely.

A csütörtöki hivatalos tájékoztatás szerint 10 895 lakás esetében van aktív házi karantén. A kormány által közreadott, az otthon tartózkodás betartásának ellenőrzését segítő mobilos távellenőrző applikációt pedig már 860-an használják.

A kormány a veszélyhelyzet elrendelésével szinte egy időben megjelentetett 41/2020. (III. 11.) rendeletben szabályozta, mi is számít hatósági házi karanténnak. Alapvetően azok számára rendelték el, akik fertőzött területekről érkeztek az országba - eleinte Olaszországot, Kínát, Dél-Koreát és Iránt, a járvány március elején fő gócpontoknak tartott országait nevesítette a rendelet ekként. Az ezen országokból Magyarországra érkezőket - még az általános határzár előtt - egészségügyi vizsgálatra kötelezték. Más kérdés, hogy ez mennyire teljesült például az Ausztriából hazatérő több ezer magyar esetében - több hazatérő is arról számolt be, hogy sokkal komolyabb vizsgálatokra és tájékoztatásra számítottak a határon a magyar újságok híradásai alapján, mint amivel végül valójában szembesültek.

A szabályozás szerint mindenesetre akiknél a belépéskori egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, szintén kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi.

A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata, ha az érintettek számára nem áll rendelkezésre családi, baráti segítség. A rendelet szerint azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

A rendelet megjelenését követően azt is egyértelművé tette Gál Kristóf az operatív törzs téjékoztatóján, hogy a házi karanténban lévők senkivel sem érintkezhetnek, nem hagyhatják el tartózkodási helyüket hatósági engedély nélkül, nem fogadhatnak vendégeket, és egy meghatározott dokumentumot kell jelzésként kirakniuk az ajtóra, amelyen a karanténra figyelmeztetik az arra járókat.

Ez lett az elhíresült piros cédula, amelynek hiányáért péládul Kozma Dominik úszót is feljelentették.

A fertőzöttek számának növekedésével az elrendelt hatósági karanténok száma is folyamatosan gyarapodott, volt, hogy 13 ezer felett is járt ez a szám a kijárási korlátozások alatt. A városok esetében pedig adódott a kérdés, hogy a társasházakban élők hogyan viszonyuljanak lakótársaikhoz, ha netán kikerülne egy-egy ajtóra a piros cédula.

A sárga matrica

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs április 23-i tájékoztatóján jelentette be, hogy a piros mellett a hatóságok bevezettek egy sárga színű tájékoztató matricát is a társasházak számára, amelyet a bejárathoz kell kihelyezni abban az esetben, ha elrendeltek a házban egy vagy több hatósági házi karantént fertőzés vagy szoros kapcsolat miatt. A sárga tájékoztató felirat a tisztifőorvos szerint lényegében figyelemfelhívásként szolgál, ami a társasházat semmire sem kötelezi; célja az, hogy alaposabb takarításra ösztönözze a házat, és nagyobb óvatosságra a lakókat. Megjegyezte azt is, hogy társasházat április 23-ig nem kellett teljes mértékben karantén alá helyezni.

Lifthasználat

Ugyancsak szóba került a társasházi együttélés hatósági házi karantén idején egy május 6-i tájékoztatón is, ekkor a liftek használatához, takarításához adott tanácsokat az országos tisztifőorvos, hangsúlyozva, hogy óránként érdemes vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni azokat.

Felhívta a figyelmet: fertőző beteg járványmentes időben sem szállhat be a liftbe.

Beszélt arról is, hogy mivel a lift is zárt tér, ezért ott is meg kell lennie a másfél méteres védőtávolságnak a beszállók között. Aki pedig fél vagy tart a lift használatától, viseljen maszkot.

Nyitókép: BvOP