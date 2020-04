Operatív törzs: veszélyeket is rejthet a fertőtlenítők helytelen használata

Egy nap alatt 116 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést Magyarországon. Újabb 14 halott van itthon, 2284-re nőtt az ismert fertőzöttek száma az új betegekkel. Így állt nyilvánosság elé csütörtökön is az operatív törzs.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti munkatársa bejelentette, a következő két hétvégére az önkormányzatok megkapják az eddigi hétvégi jogosítányaikat a kijárási rendelkezések szigorítására.

Közölte még, már 11 ezer alatt van a hatósági házi karanténban lévők száma, a határokon pedig egyre gördülékenyebben halad a forgalom.

A kijárási korlátozásokkal kapcsolatos feladatok 1134 intézkedést róttak a rendőrökre, a legtöbb esetben figyelmeztetést alkalmaztak.

Már 70 büntetőfeljelentés született álhírterjesztés miatt a járványidőszak kezdete óta.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss számok ismertetését követően elmondta, minden szám emelkedik napról napra, az elhunytak mind idős vagy súlyos, krónikus megbetegedésben szenvedő emberek voltak. Örvendetes szerinte viszont a gyógyultak magas száma, már majdnem 400 fő.

"Minden gyógykezelés, ami a világon rendelkezésre áll, egészségügyi intézményeinkben hozzáférhető" - húzta alá.

Jelenleg 850 főt ápolnak kórházban, 61-en vannak lélegeztetőgépen.

Folytatódik az idősotthonok ellenőrzése, számonkérik az intézkedések végrehajtását, de konzultálnak is az intézményekkel, hogy a helyi megoldásokban segítsenek. A fertőtlenítés is tovább folytatódik, az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatják, hogy jó néven veszik a segítséget az idősotthonok. Egyelőre továbbra is ott fertőtlenítenek csak, ahol van igazolt, pozitív eset.

A témánál maradva Müller Cecília elmondta, megnőtt a fertőtlenítőszerek iránti igény, de ez várható is volt, "egy természetes folyamat része". Ezek gyártására már 70 ideiglenes engedélyt adott ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ. "Amit állít a gyártó, annak igaznak és bizonyíthatónak kell lennie" - húzta alá Müller Cecília, aki hozzátette,

biztonságos kereskedelmi forgalomból beszerzett termékeket használjunk csak.

A megfelelő szereket onnan lehet felismerni, hogy 70-80 százalékban tartalmaznak etil-alkoholt, de a hipóként ismert szer ugyanígy hatásos.

"Azzal a koncentrációval dolgozzunk, amit előír a gyártó, ne szennyezzük a környezetet és ne roncsoljuk a felületeket!" - folytatta az országos tisztifőorvos.

A háztartási tárolással kapcsolatban mondta, szerencsére ezek a szerek már gyerekbiztos zárral vannak ellátva, de maguk a szerek is legyenek elzárt helyen a háztartásban.

"Ne öntsük kólásüvegekbe ezeket a szereket, mérgeződéshez vezethet az ilyen" - mondta még.

Azonban mindennél fontosabb szerinte, hogy a többszöri, alapos kézmosást semmi sem helyettesíti.

Kérdések

- Egyes ellenzéki képviselők szerint a védőeszközök egy raktárban porosodnak, és nem osztják ki senkinek. Igaz ez?

- Több százezret használnak el hetente az egészségügyi intézményeink. Az eszközöknek felhasználási időtartama van. Ha egy eszközt levesznek, azt nem lehet újra felvenni. Az eszköz elhasználódása függ attól, hogy milyen műveletet végez az orvos. Egy-egy művelethez 4-5-6 maszk is kellhet. Ezt a mennyiséget biztosítani kell.

- Van-e olyan autimmun betegség, amelynél hatványozott a kockázat?

- Valamennyi betegség ilyen.

- A Kisalföldön (Jánossomorja) árkokat vetnek be a hatóságok a mozgás ellen egyes helyeken. Jogos ez?

- Ezekre a határforgalom biztosítása miatt van szükség. Van hét, nyitva tartó nyugati határátkelő, a többit fizikai határzárral zártuk le a járvány lassítása érdekében. Türelmet kérünk a határokon élő lakosságtól.

- Péntektől orvos tanácsadó dolgozik egy kaposvári piacon. Helyes ez?

- Üdvözlendő a kezdeményezés.

- Egy zalai idősotthonban katonák végeztek fertőtlenítést. Miért van erre szükség?

- Mindenütt elrendeltünk ilyet, ahol már volt megbetegedés, illetve jelen van fertőzött. Szeretnénk ezektől az intézményektől távoltartani a vírust.

- Egy társasház esetében a lakások hány százalékának esetében rendelnek el fokozottabb intézkedéseket?

- Valószínűleg a matricázásra gondol a kérdés. A piros matrica mellett egy sárgát is készítettünk, ezt a társasházaknak kell kitenni a bejáratnál ott, ahol van piros matricás lakás. Társasházat nem helyeztünk eddig karantén alá, nem volt rá szükség.

- Hány alkalommal és milyen maszkokat lehet mosni?

- A házi készítésű pamutmaszkok mechanikai védelmet biztosítanak, a YouTube-on van készítési útmutató. Mosni minden egyes használat után kell, minimum 60 fokon.

- Közeledik az anyák napja. A virágokon megtapad-e a koronavírus?

- Az anyák napi köszöntés szép szokás. A tárgyakkal, a virágcsokorral való terjedés nem bizonyított. Légúti fertőzés csak a veszélyes. Lehet virágot adni.

- Vérrögképződés: ezzel jár a koronavírus?

- A vírus egy olyan testidegen ágens, ami ellen védekezik a szervezet. A testben gyulladás keletkezik, sokféle anyag felszabadul, se szeri, se száma. Az orvosok rettenete, hogy ezeket mind megtanulják. A citokin viszont egy gyulladásos faktor, a citokinvihar bizony tud olyan jelenséget okozni, ami a vér alkotóit megváltoztatja, a vér rögösödhet is. Sok szervi károsodás is kialakulhat a betegség során. Ezt a klinikusok próbálják kezelni.

