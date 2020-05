Részletekkel állt elő a kormány a munkahelymegtartás és -teremtés ügyében

A kormány eredeti tervei szerint május végével lezárult volna a munkahelymegtartó és -teremtő bértámogatási program első fejezete, így aktuálissá vált, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium számot adjon a program sikerességéről.

Erre az operatív törzs pénteki tájékoztatóján került sor, de Bodó Sándor foglalkoztatásügyi államtitkár a számok ismertetését követően bejelentést is tett a program befejezése ügyében.

A munkahelyvédő, három hónapos bértámogatási programban

10 500 cég adott be pályázatot, az elért dolgozók száma 137 ezer fő,

a program azonban - mint Bodó Sándor bejelentette - nem zárul le e hónap végével, hanem augusztus 31-ig meghosszabbítják.

"Apróbb, de lényeges módosítás, hogy a munkahelyen lehetőség van arra, hogy a dolgozók különböző csoportjaira különböző időszakban adjanak be támogatási kérelmet. Tehát ha egy munkafázison tevékenykedő dolgozókra már beadták a pályázatot, az nem zárja ki azt, hogy a következő egy másik részlegen tevékenykedőkre újra pályázzanak" - tette hozzá, ismertetve a munkáltatói oldal egyik kérésének való megfelelést.

Ugyanígy ha a pályázat idő alatt a cégen belül munkaerő-átcsoportosítás történik, emiatt nem szenved csorbát a program.

Amiatt sem kell senkinek aggódni, hogy a 137 ezer dolgozóból még nem kapta meg mindenki a pozitív visszajelzést - csak 90 ezren -, a pályázatok 98 százalékát a tárca rendben találta, amely munkáltató pedig valamit elrontott, élhet hiánypótlással, de be is nyújthat új pályázatot.

Beszélt még

a k+f kutatói munkahelymegtartó programról is, amelyben eddig 750 cég pályázott 12 ezer munkavállalója javára, bruttó 318 ezer forintért fejenként.

Ennek a programnak a mozgatórugoja Bodó Sándor szerint az volt, hogy a magyar tudósokat, mérnököket a mostani válság idején még durvábban bombázzák külföldi állásajánlatokkal, azonban "a magyar gazdaság húzóerejét" itthon kell tartani.

A munkahelyvédelmen kívül a kormány most már a munkahelyteremtésre is koncentrál, annak keretében közel 70 ezer új munkahely létrehozását is támogatja egy összesen 84 milliárd forintos alap megnyitásával. Ennek keretei között a kormányzat 6 hónapig biztosít nettó 112 ezer forintos bértámogatást olyan munkahelyekre, amelyekre további 3 hónapot a munkáltatónak kell garantálnia. Bár a program még igen friss, máris jelentkezett rá számos cég,

3200 munkahely

megteremtésének szándékával, legfőképp kis- és mikrovállalkozások - jellemzően Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyéből.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a munka.hu portálon ennél is sokkal több információt lehet találni.

