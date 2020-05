A főváros vezetése a Városháza egyik szárnyába fogadja be a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idejére azokat a hajléktalan embereket, akik vállalják a karantént, miután a csepeli elöljárók tiltakoztak a kerületben kialakítandó hajléktalanszálló miatt - közölte hétfőn a Főpolgármesteri Hivatal. Azt írták, a főváros már több mint 500 új helyet alakított ki, de további befogadóhelyek létesítésére van szükség ahhoz, hogy a fertőzés megfékezéséhez kellő távolságot biztosíthassanak az ellátottak között.

Kedden Borbély Lénárd a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Karácsony Gergely egyszemélyes döntéshozóként olyan épületben akart hajléktalanszállót nyitni, amely iskolák, óvoda, gyermek és felnőtt orvosi rendelők, valamint a piac közvetlen szomszédságában van. Abban a volt iskolaépületben, amelyet „szellemi elődje, Demszky Gábor záratott be” – jegyezte meg.

A polgármester korábbi tiltakozásának lényegét megismételve úgy fogalmazott: a főpolgármester „mindezt teljesen antidemokratikus módon, titokban, a csepeli önkormányzat megkerülésével és a csepeli emberek véleményének figyelmen kívül hagyásával akarta véghezvinni”.

Semmiféle tájékoztatás, előzetes egyeztetés, megkeresés nem érkezett. Csak annyi történt, hogy elkezdték az épületet átalakítani. A munkálatokat leginkább éjszaka végezték, hogy ne keltsenek feltűnést – olvasható a bejegyzésben.

Borbély Lénárd beszámolt arról is, hogy amikor ez kiderült, online petíciót indítottak és széles körű, a politikán átívelő összefogás alakult ki. Néhány nap alatt csaknem 5000 tiltakozó aláírás gyűlt össze. Eközben változtatási tilalmat is elrendelt az érintett ingatlanon. Ezt több párt részéről is támogatták – közölte.

Borbély Lénárd szerint Karácsony Gergely nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy több kerületben terveznek létrehozni új hajléktalanszállókat. „Végül kiderült, hogy semmilyen más helyszín nem volt.” Miután a főpolgármester lemondott eredeti tervétől, úgy döntött, hogy egy helyen, a Városházán alakít ki hajléktalanszállót” – írta a kormánypárti politikus.

Borbély Lénárd kiemelte: Csepelen elegendő férőhely van a hajléktalan embereknek, sőt, üres ágyak is vannak. Az önkormányzat saját erőből és mellette több segélyszervezettel együttműködve folyamatosan gondoskodik a rászorulókról, a hajléktalanokról.

Megengedhetetlennek tartja – tette hozzá –, hogy Budapest főpolgármestere, „aki magát európainak és egy igazi hős demokratának hirdeti”, ilyen eljárást alkalmazzon egy 80 ezer lakosú kerületnél. „A csepeli emberek nem ezt érdemlik” – zárta bejegyzését Borbély Lénárd.

Új helyszínt találtak

A Főpolgármesteri Hivatal hétfőn azt írta, a csepeli Táncsics Mihály utcai fővárosi ingatlan alkalmas hely lett volna arra, hogy a fővárosi önkormányzat ideiglenes otthon biztosítson olyan hajléktalanoknak, akik vállalják, hogy saját egészségük érdekében nem hagyják el az intézmény területét. A főváros az ellátásukról az épületen belül kívánt gondoskodni. A közleményben úgy fogalmaztak: „ám azok után, hogy a kerület fideszes polgármestere, Borbély Lénárd és a kerületben egyéni képviselőnek sikertelenül indult Németh Szilárd államtitkár világossá tette, hogy hidegen hagyja őket azon polgártársaink sorsa, akiknek az élete múlhat azon, hogy gondoskodunk-e róluk, a városvezetés új helyszínt talált elhelyezésükre”.