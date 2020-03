Operatív törzs: minden fekvőbeteg-ellátó intézmény készülődik

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, "már nem egyenes vonalú a növekedés", ami a fertőzési görbét illeti.

"Az elmúlt 24 órában 36 fertőzöttet találtunk. Az elkövetkező héten áttérhetünk a tömeges megbetegedésekre" - fogalmazott.

Ismertette: számosan vannak, akik megfertőződtek, de nem mutatják a betegség jeleit.

"Önmagában a fertőződés ténye nem ok arra, hogy kétségbe essünk, a fertőzöttek 80 százaléka enyhe tünetekkel esik át a betegségen. Vannak ugyanakkor magas kockázatú csoportok, például a krónikus megbetegedésben szenvedők" - nyomatékosította.

Az idősek szerinte egyre jobban megfogadják a tanácsokat, ezért köszönetét fejezi ki, külön köszöni az önkéntes házi karantént választók magatartását. Velük ellaposítható a járványgörbe - tette hozzá.

Újabb módszerekről is beszélt: az Országos Mentőszolgálat mintavételekbe kezdett, s bár nem formálódott át a mintavétel "oka", de ahhoz, hogy ne történjen betegmozgás, a labor válik mozgóvá. Készülnek a járvány kibontakozásának az idejére, a lehető maximális esetszámra, az intézmények kijelölésén túl elkészülnek azok a tervek, amelyek hétről hétre az ellátható betegek fogadását is biztosítják.

"Minden fekvőbeteg-ellátó intézmény készülődik" - mondta, ezzel párhuzamosan a kutatók is dolgoznak.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeletvezető tisztje elmondta, a határokon nincs fennakadás, legfeljebb kisebb.

Tájékoztatott arról is, a határokon 4000 személyt kértek hatósági házi karanténra, velük a továbbiakban a rendőrségnek lesz dolga. 100 fővel szemben azonban már szabálysértési feljelentést kellett tenni, ami "nem óriási szám".

Közveszéllyel többen fenyegettek az interneten, illetve üzletekkel kapcsolatban is kellett büntetőfeljelentést tenni.

Kérdések

- Indokolt-e a kijárási tartalom? Polgáron már részleges kijárási tilalom van, ez jogszerű-e?

- Ezek az intézkedések hosszú távra szólnak, alaposan mérlegelni kell. Minden ilyen intézkedés előtt szakemberek segítségét kell kérni.

- Milyen károkat okoznak a rémhírterjesztők?

- Tizennégy esetben folytatunk büntetőeljárást miattuk. Más állampolgárok hangulatát is kedvezőtlen irányba fordítják, megnehezítik a védekezést is. Azt kérjük tőlük, ugyanezt az energiát fordítsák arra is, hogy a hatóság üzeneteit célba juttassák.

- Lesz-e boltzár?

- Egyelőre a szabályozás a boltokkal kapcsolatban elegendő. A lakosság ellátását biztosítani kell, fogjuk is.

- A vírust külföldi hallgatók terjesztették el?

- Nem lehet senkit sem okolni, azt lehet tenni, hogy megfogadják a tanácsainkat, és olyan állapotban tartják magukat, olyan távolságot tartanak, amelyben az átadás lehetősége minimalizálható.

- Átállt-e a Honvédkórház a sürgősségi betegellátásra?

- Mindenki hétről hétre növeli a kapacitását.

- Mi az az esetszám, amelytől tömeges a járvány? Hány beteg lesz?

- Nem csupán az esetszám számít. Van több modellszámítás, nem szabad találgatni.

- A tömeges fertőzés milyen újabb fertőzéseket kíván meg?

- Korlátozni kell az állmapolgárok mozgását.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi