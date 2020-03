Ellenzéki válaszok: "nem lehet ezt a bajt bármire felhasználni"

Rendkívüli parlamenti beszédet mondott hétfőn napirend előtt Orbán Viktor miniszterelnök. RÉSZLETEK ITT.

A beszédre az ellenzék részéről is érkeztek reakciók.

Gyurcsány Ferenc (Demokratikus Koalíció): - Az ellenzék dolga, hogy a kormányt tanácsokkal lássa el. Hogyan látjuk a dolgot? A WHO január közepén tett bejelentést a vírusról. Ha tíz hét alatt ennyire sikerült felkészülni, akkor nem biztos, hogy azoknak van igazuk, akik kritizálják, akik erre hívják fel a figyelmet. Hogy a napokban érkeznek új eszközök, az jó, azt is mondhatnám, hogy borítsunk fátylat a múltra, de nagyon sok minden nincs rendben, nem lehet azt mondani, hogy nincs rendben. Nemzeti egységre szükség van, ebben nincs vita. A konkrét veszélyhelyzet elhárításában közre kell működni, de ezen túlmenően nem tudunk tenni, eskünknek megfelelően. Miért küzdünk? Azért, hogy hazánk maradjon demokratikus, szabad jogállam. Ez nem csorbulhat bármilyen más harc ürügyén. Nem lehet a bajt bármire felhasználni. Lényegében egyet lehet érteni a miniszterelnökkel, de az a kérdés, hogy van-e még olyan intézkedés, amit még meg kéne tenni.

Szabó Tímea (Párbeszéd): - Beszéljünk arról, amiről a miniszterelnök nem beszélt. Igen, bajban van a világ, súlyos járvánnyal nézünk szemben, mindannyiunk közös erőfeszítéseire szükség van. Az intézkedések támogathatók. Hogy a kormány kapjon nagyobb jogosítványt, az is rendben van. Az ellenzék eddig is rendkívül konstruktív volt, mi mondtuk az iskolazárat is, mi javasoltuk először, hogy függesszük fel a hitelek törlesztését és a végrehajtási eljárásokat. Hol van az a másfél millió maszk, amiről beszélt? Reméljük, hogy a reményeken túl határozottabb intézkedések is lesznek. Egyelőre nincsenek a kórházban megfelelő védőfelszerelések. Az a helyzet, hogy nagyon kevés a járulékelengedés. Nagyon kevés! Arra van szükség, hogy azok, akik elveszítették az állásukat, készpénzhez jussanak, ahogy Amerikában, hívjuk ezt alapjövedelemnek! Sokkal több vírusteszt is kell. Ön most egy olyan felhatalmazást kér, amelyből kiderül, az ellenség az mi magunk vagyunk. Elmentünk a 7 párti egyeztetésre, és azt a választ kaptuk, hogy semmiben nem engednek. Nem fogunk időkorlát nélküli felhatalmazást adni! A Btk. szigorítására sincs szükség, minden szabály adott a védekezéshez. Ne akarják befogni azok száját, akik nem értenek egyet önökkel!

Jakab Péter (Jobbik): - A jelenlegi képesség, amit meg kell őriznünk, az együttműködés képessége. Voltak jobbikos javaslatok, amiket megfogadott a kormány, az iskolazárat... Önök azonban a jövőben nem akarnak senkivel együttműködni, úgy tűnik, ismét jön a gyűlöletpropaganda. Gulyás miniszter úr azt mondta például, hogy az ellenzék egy része a vírusnak szurkol. Ezt hogy gondolta, miniszter úr? Hogy gondolta? Arra kérem nagy tisztelettel a kormányt, hogy emelkedjenek felül a gyűlöleten. Hányan fertőződhettek meg a frontvonalban? A WHO már rég azon az állásponton van, hogy tesztelni kell, tesztelni kell, tesztelni kell. És be kell vezetni a kijárási tilalmat. Ez nem politikai támadás, ez a szakma javaslata. Ha a szakma ezt javasolja, akkor a politika ne akarjon mást csinálni! Az állam vállaja át az emberek fizetésének egy részét, ne hagyja magára a munkavállalkókat! Ne most spóroljanak! Vezessenek be számlafizetési moratóriumot, és hatósági árszabást. Nem lehet, hogy egy 500 forintos kézfertőtlenítő 5000 forintba kerüljön! Nem annak van itt az ideje, hogy arról beszéljünk, mit rontottak el az elmúlt tíz évben, de az ország megmentői nem ebben a teremben üljenek, hanem a legalacsonyabb fizetésért viszik a hátukon az országot. Arra kérem önöket nagy tisztelettel, hogy felállva és tapsolva mondjunk nekik köszönetet! És jöjjön el az idő, hogy mással is megköszönjük, bérrel, fizetéssel.

Tóth Bertalan (MSZP): - Együtt előrébb tudunk jutni talán, tennék is egy-két javaslatot, hogy a magyar cégeken kívül a magyar munkavállalókat is megmentsük. Legyen az egyeztetés híve, miniszterelnök úr! Lesznek, akik elveszítik a munkahelyüket, számukra az álláskeresési támogatás kevés, ezért meg kell hosszabbítani az időszakot és meg kell emelni az összeget. A nyugdíjasokról pedig: tulajdonképpen a 2,8 százalékos emelés már elinflálódott, a novemberi emelést előre kell hozni. De beszéljünk egy kicsit másról is, ez a bizalom! Miniszterelnök úr arról beszél, hogy együttműködésre van szükség. De az nem együttműködés, hogy leteszek valamit az asztalra, és ha elfogadják, akkor van együttműködés, ha nem, nincs. A hétpárti együttműködés egyik pillanatról a másikra megszűnt. Az ellenzék felajánlotta, hogy elgyen 90 napos a határidő, azért, mert több millió választópolgár nem bízik önökben. Most itt lenne az ideje, hogy helyreálljon ez a bizalom, a mi részünkről, mi is ezt akarjuk. Arra kérem önt, hogy a határidőkorlátot rakják bele a rendelkezésbe, ez legyen június 30. Miniszterelnök út, tegyen gesztust, rakjuk rendbe ezt a dolgot, szülessen egyhangú döntés a parlamentben! Minket akar legyőzni vagy a vírust?

Keresztes László Lóránt (LMP): - Köszönet azoknak, akik a frontvonalban dolgoznak. Köszönöm a miniszterelnök javaslatait, nem látunk a folyamat végéig. Erről őszintén kell beszélni. Félre kell tenni most a pártpolitikai gondolkodást, példát kell mutatni minden szempontból. Az elmúlt tíz évben a politika mocsárba süllyedt, de fontos pont a mostani felhatalmazási törvény. Igen, gyorsan kell intézkedni, az irányban meg lehet egyezni, jó irányú és fontos döntések születtek, ugyanakkor fontos tényezők nyugtalanítanak sok embert az országban. Mérgezi a közéletet egy-egy olyan kijelentés, hogy az ellenzék egy része a vírus oldalára állt. De sikerül-e most példát mutatni, sikerül-e konszenzussal egy fontos intézkedést meghozni? Van lehetőség egy asztalhoz ülni és fontos kérdéseket megbeszélni. Nagy felelősség és lehetőség van a kormányoldal frakcióinál. Múlt szerdán már nagy egyezség alakult ki, de ezek mellé kellenek garanciák és időkorlát is, nem az ellenzék miatt, hanem azért, mert van egyfajta bizalomhiány a magyar társadalomban. Egy gesztust kérek önöktől: lehetőség van a konszenzust létrehozni, és akkor bebizonyítottuk mind, hogy félretettük a pártpolitikai gondolkodást.

A kormányoldali frakciók reakciói

Harrach Péter (KDNP): - Megnyugtató volt hallgatni a miniszterelnök számait. Itt a teremben sokan maszkban vannak, de ne legyünk abban az illúzióban, hogy ez teljes védelmet nyújt. Mi, akik itt vagyunk, a kötelességünket teljesítjük, 65 év fölött is, mert már talán másként gondolkodunk, mint a fiatalok. Én úgy gondolom, az ellenzék szelídebb volt most, mint békeidőben szokott lenni, de sajnos azt is kell látni, hogy vannak olyan ellenzéki törekvések, amelyeket épp most akarnak érvényesíteni, ne vegyék rossz néven, ha ezeket a kormány nem veszi figyelembe. A bizalomról: a bizalmat a tettek indokolják. És a mai kormánynak kellett rendbe tenni a 2010-ig történt károkozást. Ha a bizalom működik, fogadjuk el az előterjesztést!

Kocsis Máté (Fidesz): - Köszönet a védekezési feladatokban részt vevőknek! A neheze még előttünk van. Az én feladatom az, hogy megkérjem önöket, ne most sarkítsuk ki a köztünk lévő különbségeket. Sok hétpárti egyeztetésen vettünk részt, abba az irányba vittek minket, hogy együtt lépjünk fel. Történt valami az első és az utolsó találkozó között, mások a kritikák az elmúlt hét elején és végén. Kénytelen vagyok reagálni arra, hogy egyik-másik képviselő most azt mondja, ez a folyamat abbamaradt. Ma délben találkoztunk utoljára. Gyurcsány Ferenctől sem azt kérjük, hogy álljon mellénk. Ma tárgyalnunk kell a törvényről, 4/5 kell hozzá, 2/3 van nálunk. Szeretnénk önökkel közösen dönteni. Nem lesz semmilyen módunk arra, hogy ebből a helyzetből kitörjünk. Úgy is tudnak segíteni, hogy kimennek a teremből. Vállalni fogjuk a felelősséget. Korlátlan hatalom? Nincs erről szó, ne csapjuk be az embereket! Azt mondják, nem tettünk engedményeket, ez azon túl, hogy nem igaz, személyes sértésnek veszem. Szabó Tímea több javaslata is bekerült, például a rémhírterjesztéssel kapcsolatos elgondolás. A vírust kell legyőzni, és ehhez a kormányt fel kell hatalmazni. Arról szavazunk ma, amely intézkedéseket eddig meghoztunk. És a határidőről: ki az, aki megmondja, ez a parlament 60 vagy 90 nap múlva ülésezésképes lesz? A járvány nem a kormány, a parlament vagy az ellenzék döntésén múlik, annak a vége egy objektív tény lesz.

