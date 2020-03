Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: ha a védekezés sikeres, a járvány elnyúlik

Orbán Viktor - a napirend előtti felszólalására reagálóknak - megköszönte a hozzászólást, főként akik elmondták, "mi a dolga a miniszterelnöknek".

"A döntés mögötti fedezetnek folyamatosnak kell lenni, önöknek minden nap meglesz a joguk arra, hogy ezt a felelősséget visszavegyék.

90 nap múlva lehet, hogy sokkal rosszabb állapotban leszünk.

Ha a védekezés sikeres, a járvány elnyúlik" - mutatott rá a kormányfő.

Szerinte meg kell tervezni a vírus "útvonalát", hogy elkerüljük a nagyobb bajt.

Kijelentette, ha most az ellenzék nem szavazza meg a 4/5-ös felhatalmazást, "a kormány akkor is meg fogja oldani" a helyzetet.

Rámutatott, mindenkinél korábbi fázisban hirdették meg a veszélyhelyzetet.

Gyurcsány Ferencnek - a volt miniszterelnöknek - személy szerint is "megköszönte", hogy gazdasági válságkezelési tanácsot adott neki.

Visszautasította, hogy bárki lekicsinyelje az eddig meghozott döntéseket.

Azt is elmondta: az iskolákat nem zárta be senki, az oktatás "átállt egy másik rendre", az igazgatónak minden nap be kell mennie, a tanároknak pedig öt fős csoportokban oktatni és őrizni kell tudni a gyermekeket.

"Van esély az érettségire, tanulás van, tanárok vannak, és ha gond van az otthoni megőrzéssel, be lehet vinni a gyerekeket az iskolába"

- mondta.

A védekezéshez szükséges eszközökről elmondta, az számít, hogy akkor, amikor kell, mennyi van.

"Ez egy folyamatos katonai művelet" - húzta alá.

Rámutatott, Kínában az egészségügyi dolgozók 4, Olaszországban 10 százaléka fertőződött meg, ezeket az adatokat elemzik, "katonai mozgosítás szerint" zajlik a védekezés, "logikus rendben".

A lehetséges kijárási tilalomról szólva elmondta, ezen gondolkodnak, de

"teljes kijárási tilalom nem is lehetséges".

A lényeg azt átgondolni, hogy kit kell kitől elszigetelni. Azt is megnézik, a környező országok hogyan járnak el, különösen is figyelik az osztrák példát.

A munkahelyek védelméről szólva azt mondta, éppen a munkahelyeket szeretné megvédeni a kormány.

A "bérharcot" követelőknek azt üzente, azok "félreértik az időt és a lehetőséget" is.

A kormánypártiaknak azt üzente, hogy "az ország 133 legbátrabb emberére" van szüksége, "legyenek bátrak".

Végezetül azt mondta, mindig tájékoztatni fog, ha jó, ha rossz hírek vannak, ezért "mindenki szedje össze magát, nőjön fel a feladathoz".

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás