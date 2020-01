A bíróságon megnyert pénzből automatikusan levonják a károsultaknak járó összeget

Az elmúlt évtizedekben mások mellett a skálás gyilkosnak és az olaszliszkai lincselőnek is kártérítést ítélt meg a bíróság a rossz börtönkörülmények miatt. Ezt elégelte meg Orbán Viktor miniszterelnök, aki múlt héten csütörtökön, az év első Kormányinfóján bejelentette, hogy az állam ezentúl nem fizeti ki a fogvatartottaknak jogerősen megítélt pénzeket.

"Indítsuk újra ezt a vitát. Ez egy lehetetlen állapot. Ráadásul azóta építettünk börtönt és javultak a börtönviszonyok, tehát már jobb a helyzetünk, mint korábban volt, és jelentsük be, hogy ezentúl nem vagyunk hajlandóak bűnözőknek, akármilyen jó ügyvédeket is fogadnak föl, ezért fizetni" - fejtette ki Orbán Viktor.

Tizenkétezer ilyen eljárás van jelenleg folyamatban, de az állam most felfüggesztette a kifizetéseket - jelentette be a Hír Tévében Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Azt mondta, az Igazságügyi Minisztérium "vizsgálja, milyen gyakorlatot tudnak arra bevezetni, hogy ha kifizetésre kerül is sor egy bűnözőnek, a pénz valahogyan az áldozatok irányába áramoljon".

A kormánypártok támogatják a kormány döntését, közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának szóvivője. "Ezek a bűnözők, és leginkább az ügyvédek és az NGO-k a zsebüket tömik, miközben a börtönkörülmények folyamatosan javultak Magyarországon. Készek vagyunk a kormánynak minden támogatást megadni, hogy ennek a börtönbiznisznek véget vessünk."

A Magyar Helsinki Bizottság szerint a fogvatartottak jogait képviselő civil szervezetek nem kapnak pénzt a munkájukért, a jogászaik pedig nem járnak be a börtönökbe, mert éppen a kormány tiltotta ki őket onnan három éve. A kártalanítás rendszerét ugyanaz a kormány hozta létre, amelyik most elfogadhatatlannak tekinti - írta a Magyar Helsinki Bizottság. A jogvédők korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy a tűzsúfolt, penészes cellákban, tetves ágyakon tartott raboktól semmi jó sem várható a kiszabadulásuk után, a börtönkörülmények javítása tehát az egész társadalom érdeke.

Az InfoRádiónak nyilatkozó büntetőjogász szerint a kártérítések felfüggesztése a kártérítések felfüggesztése teljes egészében szembemegy a jogbiztonság alapelvével, hiszen arról van szó, hogy az állam nem teljesíti a saját vállalásait, nem tartja be az általa alkotott törvényeket, és nem hajtja végre a jogerős ítéleteket. Atalay Borbála szerint "semmiképpen nem fest jól az átlagember előtt, bár Magyarországon elég nagy hagyománya van annak, hogy elvesztem a pert és nem fizetek".

A legtöbb pernyertes fogvatartott egyébként nem gazdagodik meg, mert a megítélt pénzből automatikusan levonják az áldozatoknak vagy azok hozzátartozóinak járó kártérítést. A többség néhány százezer forintot kap, de az olaszliszkai lincselő például semmit.