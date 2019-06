Döntött a Kúria a kórházi fertőzések adatairól

Nyilvánossá kell tennie a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A Kúria ítélete szerint az adatokat kórházankénti bontásban kell kiadni.

A csaknem két éve tartó pereskedés végén a Kúria megerősítette a másodfokú bíróság döntését, vagyis kimondta, hogy a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának kórházankénti bontásban kell kiadnia. A Kúria indoklása szerint

az Emberi Erőforrások Minisztériuma közfeladatot lát el, a kért adatok ezzel összefüggésben keletkeztek.

A Kúria ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az adatok értelmezésekor tartózkodni kell a bulvárszintű feldolgozástól.

A számokat a Társaság a Szabadságjogokért kérte ki közérdekű adatigénylésben, a tárca álláspontja szerint viszont ezek nem tartoznak a nyilvánosságra, így kezdődött a csaknem két évig tartó pereskedés.

Tavaly ősszel Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere rendeletet hozott a kórházi fertőzések visszaszorításáról. Kásler Miklós erről az InfoRádiónak is beszámolt.

Mint mondta, nagyon pontosan leírták a rendeletben, mit kell tenniük a kórházaknak, hogy kell adatokat felvenni, kik veszélyeztetettek, milyen esetekben kell laborvizsgálatokat végezni, és azt milyen laboratóriumban kell elvégezni, milyen körülmények között, valamint egésznek az ellenőrzéséről is rendelkeztek.

Az intézkedésektől azt várták, hogy 30-50 százalékkal csökkentse a kórházi fertőzések számát. Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár márciusban még korainak tartotta, hogy konkrét eredményekről számoljon be, azt ugyanakkor elmondta, látni, hogy az intézményrendszer elkötelezett, komolyan veszi a rendelet végrehajtsák. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kórházi fertőzések visszaszorításáról szól egy 2020-ig tartó uniós projekt is, amely több javaslatot is megfogalmaz az egész ellátási rendszer fejlesztésére.

