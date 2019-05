Májusban már leesett majdnem egy évszaknyi eső, és kapunk még

Hullámzó frontrendszer alakítja Magyarország időjárását, a szerdai napon húzódott hazánk fölé - újságolta az InfoRádióban Lupták Dóra, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

"Emiatt csapadékos az időjárás, viszont ez a ciklon most már távolodik a térségtől, így a következő egy-két napban azért a csapadék szempontjából javul a helyzet. Csütörtök délutántól megszűnik a csapadék" - mondta el Lupták Dóra.

Ugyanakkor senki nem lehet nyugodt, mert

vasárnaptól, illetve a jövő hét elejétől az időjárás sem lesz az: gyakran záporokkal, zivatarokkal tarkított időre kell számítani újra, két eső között viszont kisüt a nap;

olyan idő érkezik tehát a hét elején, amilyennel e hét elején találkoztunk.

Az átlagos májusi csapadékmennyiség egyébként 60 milliméter, most 24 óra alatt leesett ez Budapest környékén, havi szinten 140 milliméternél tartunk.

A hullámzó frontrendszer miatt labilizálódott levegő vezetett ahhoz, hogy Debrecenben tornádót észleltek.

"A szél magassága folyamatosan növekedett, ez eredményezte azt, hogy ezek a jelenségek, a tubák ki tudtak alakulni. De most már a szél is mérséklődik, nem is tér vissza" - fogalmazott Lupták Dóra.

