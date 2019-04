Keresne az ország azon, ha tovább élne a magyar

Sok és akut problémával szembesül a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság; olyanokkal például, hogy egyik vagy másik terápia miképp finanszírozható, az egyes gyógyszeres terápiák esetén elérhető nyereség megéri-e a befektetést vagy sem.

"Tipikusan olyan kérdés, amit az egészség-gazdaságtan eszközeivel lehet vizsgálni; megkeresni azt az egyensúlyt, lehetőleg minél több szempontot érvényesítve, hogy legyen egy fenntartható egészségügyünk, de egyben egy olyan is, ami igyekszik hozzáférést biztosítani a betegek lehetőségek szerinti minél jobb terápiáihoz" - mondta el a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság elnöke, Németh Bertalan az InfoRádióban a társaság szerdán kezdődött, 13. éves konferenciája kapcsán.

Mint fogalmazott,

az egyensúlykeresés központi téma az egészségügyben.

A konferencia közönsége - mint Németh Bertalan elmondta - igen tarka, az állami szektor, finaszírozó, a gyógyszerhatóság és egyéb intézmények is képviseltetik magukat, egyetemek, kutatóintézetek, gyógyszergyártók, betegjogi képviselők, tanácsadó cégek is ott vannak.

Cél a szemléletváltás is

Fontos lenne tudatosítani a szakember szerint, hogy az egészségügybe áramló pénz befektetés. "Volt itt a Magyar Nemzeti Banktól egy elemző, ő adott is rá becslést, hogy

ha sikerülne növelni a várható élettartamot Magyarországon, az mennyivel növelné a bruttó hazai összterméket.

Az én meglátásom szerint az egészségügyre okosan elköltött pénz befektetés, gazdasági oldalon is lefordíthatjuk nyereségekre" - tette hozzá.

Új együttműködésekre van kilátás

Az már most látszik, hogy a különböző érdekekkel érkezők meg tudják vitatni közös kérdéseiket. Németh Bertalan példaként hozta fel, hogy a biztosítók részéről elhangzott: eddig úgy érezték, izoláltan működtek, most viszont örömmel nyitnának más szervezetek felé is. "Az ilyen helyzeteket viszont egy-egy szervezet nem tudja megoldani, ezt ágazati példák is mutatják" - hívta fel a figyelmet Németh Bertalan.

Nyitókép: Pixabay