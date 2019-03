Magyar törvény a rendezetlen brexit esetére

Az Országgyűlés egyhangúlag, 168 igen szavazattal elfogadta egyes törvények módosítását Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból történő esetleges rendezetlen kilépésével kapcsolatban.

A Trócsányi László igazságügyi miniszter által beterjesztett törvény nyolc jogszabáyt - köztük foglalkoztatási, nyugdíjjal, egészségbiztosítással kapcsolatosakat - módosított.

A kilépés után az Egyesült Királyság állampolgárai harmadik országbeli állampolgároknak minősülnek, megállapodás hiányában pedig tagállami hatáskörré válik a kilépés előtt tartózkodási jogot szerzettekre vonatkozó jövőbeni szabályozás kialakítása.

A most elfogadott jogszabállyal megteremtették annak a lehetőségét, hogy a kilépés előtt a szabad mozgás és tartózkodás jogát élvezők a kiválás után is Magyarországon tartózkodhassanak kedvezményes szabályozás keretében.

A brit állampolgárok és családtagjaik 3 év előzetes tartózkodást követően nemzeti letelepedési engedély megszerzésére lesznek jogosultak a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül.

A képviselők lehetővé tették, hogy a Brexit előtti jogszerzés esetén az ellátásokat továbbra is a szociális uniós rendeletek követelményeinek megfelelően folyósítsák, azaz az Egyesült Királyságba történő közvetlen nyugdíjfolyósítás lehetőségét is választhatja a jogosult.

A törvény a rendezetlen brit kilépés időpontjában lép hatályba, életbe lépésének napját a külügyminiszter az időpont ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Harminchat képviselő tiszteletdíját csökkentették

Az Országgyűlés harminchat ellenzéki országgyűlési képviselő tiszteletdíját csökkentette a tavaly december 12-i plenáris ülésen történtekkel összefüggésben, ahol a munka törvénykönyvének módosítása miatt tiltakoztak a politikusok. A büntetések összesen több mint 41 millió forintot tesznek ki.

Csökkentették, illetve megvonták a fizetését négy jobbikos, tizenkét MSZP-s, hét DK-s, hat LMP-s, öt párbeszédes és két független képviselőnek.

Nemzetközi egyezmények kihirdetése

Az Országgyűlés öt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről döntött.

Ezek egyike értelmében az Európai Unió és Üzbegisztán között 1996-ban kötött partnerségi és együttműködési megállapodás hatálya a jövőben a textiltermékekre is kiterjed.

A kormány keleti nyitás politikájával összhangban biztosítja Magyarország és Oroszország között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismerését az erről szóló, tavaly aláírt egyezmény. A kölcsönösen elismert dokumentumok között szerepelnek az érettségi bizonyítványok és a felsőoktatási oklevelek is. A most kihirdetett egyezmény olyan végzettségekről is rendelkezik, amelyek már nem szerezhetők meg, de az adott ország munkaerőpiacán vagy tudományos életében fontos szerepet töltenek be. Ilyen például az egyetemi végzettség - amelyet a mesterfokozat váltott fel - vagy a tudományok kandidátusa fokozat.

Agrártámogatásokat érintő törvénymódosítást fogadott el a Ház

A Magyar Államkincstár agrártámogatásokkal kapcsolatos feladatainak zavartalan működésének biztosítását szolgálja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény módosítása, amelyet 139 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett fogadott el a Ház.

A változtatás érinti az ügyfélnyilvántartás tartalmát, a határidőket, a tanúvallomás, a helyszíni ellenőrzés, a fellebbezések, a kamatfizetési kötelezettség szabályait.

Ahogy az előterjesztés parlamenti vitájából kiderült, egyszerűsödnek a többi között a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer használatát segítő rendelkezések.

Módosult a kulturális örökség védelméről szóló törvény

A Várkapitányság Nonprofit Zrt. koordinálhatja a beruházásokat megelőző régészeti feltárásokat a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása értelmében, amelyet 114 igen szavazattal, 54 nem ellenében fogadott el az Országgyűlés.

A módosítással csökkenhet az infrastruktúra és az energiaellátás szempontjából kiemelt jelentőségű nagyberuházások kivitelezési ideje, illetve szabályozzák a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások folyamatát és koordinációját is.

A teljes régészeti koordináció visszakerül az örökségvédelmi szervhez,

s az előzetes régészeti dokumentációban megfogalmazott régészeti feladatellátás teljes menedzsmentjéért egyetlen állami szerv lesz a felelős. A beruházóknak a jövőben kizárólag a Várkapitányság Nonprofit Zrt.-vel kell szerződést kötniük, a cég pedig önállóan gondoskodik a többi érintett bevonásáról. A zrt. az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése mellett koordinálja a régészeti feltárást is.

Változott a felsőoktatási törvény

A felsőoktatási törvény 115 igen, 50 nem, 4 tartózkodó szavazattal elfogadott módosítása

megteremti annak a lehetőségét, hogy az állami felsőoktatási intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó, de az állam által - az Országgyűlés hozzájárulásával létrehozott - alapítvány részére ruházzák át.

A módosítás kitér a 2019. július 1-jén magán felsőoktatási intézményként tovább működő Budapesti Corvinus Egyetemmel összefüggésben a már folyamatban lévő felvételi eljárások meghirdetésnek megfelelő lezárására, a képzések kifutó rendszerű befejezésére. A kormánnyal kötött külön megállapodás hiányában az egyetem önköltséges képzés folytatására jogosult a 2019/2020. tanév tavaszi félévétől kezdődően.

Emellett a változtatás az állami szférában már ismert kancellári, illetve a magyar viszonyok között még nem alkalmazott elnöki pozíció bevezetését is lehetővé teszi a magán felsőoktatási intézményeknél. A magán felsőoktatási intézmények szabadon választhatnak az alapító okiratban, hogy bevezetik-e az elnöki pozíciót vagy, hogy foglalkoztatnak-e kancellárt a gazdasági vezető helyett. Amennyiben kancellárt bíznak meg, hatásköreit illetően az intézmény alapító okirata lesz az irányadó. Az elnök lehetséges hatásköreinél a változtatás elsődlegesen a nem akadémiai feladatokat jelöli meg, meghatározva az elnöki hatáskörök korlátait, s azokat a hatásköröket is, amelyeket kizárólagosan a rektor jogosult gyakorolni.

