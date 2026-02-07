Ilyen, amikor kigyullad alattad egy luxuskabrió, amivel éppen élvezkedsz – videó

Egy nyitott Corvette C8 igazi kényeztetés, minden rezdülése, a hangja, a karaktere élményszámba megy egy autóbolond számára. Nagy tempó sem kell ahhoz, hogy a V8-as előadása mennyei legyen, egy C8-as vezetőjének viszont szó szerint egy pillanat alatt pokollá vált az autós örömködés.

A visszapillantó tükörben ugyanis lángokat pillantott meg, amit azonnal követett a motor leállása, még több láng, füst, és az elkerülhetetlen következtetés: itt már az élete a tét, nincs mit tenni, a technika felfalta önmagát.

Félre is állt igen tempósan - olvasható a vezess.hu cikkében.

Tavaly egy benzinkút biztonsági kamerája rögzítette a drámai pillanatot, amikor egy Corvette Z06 hirtelen lángra kapott tankolás közben az Egyesült Államokban. Azóta kiderült, hogy az eset nem egyedi: több hasonló tüzet is jelentettek az elmúlt hónapokban, így a General Motors kénytelen volt visszahívást elrendelni.

A GM ideiglenesen leállította bizonyos Corvette-modellek forgalmazását, és több mint 23 ezer, 2023–2026-os évjáratú Corvette Z06 és ZR1 változatot hívnak vissza.

A probléma egy tervezési hibára vezethető vissza: tankolás közben a kifröccsenő üzemanyag – vagy a benzingőz – túl közel kerül a hűtőventilátorhoz, ahonnan a forró motortérbe kerülhet, és azonnali gyulladást okoz. A GM már dolgozik egy védőpajzson, amely megakadályozza, hogy a kifröccsenő üzemanyag a motor közelébe jusson, de az alkatrész gyártásának és forgalmazásának előkészítése még folyamatban van.