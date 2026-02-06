ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Bpiautsok/YouTube

Amit senki nem akar átélni: rosszabbnál rosszabb előzési élmények – videó

Infostart

Három egymásfól független eset, egy vidóban.

A Bpiautsok.hu olvasói által beküldött első felvételen látható incidens Budapesten, a X. kerületben, a Gergely utcában történt 2026. január 28-án.

„Az előttem lassabban, kb. 38-45 km/h-val haladó autót szerettem volna megelőzni. Több autós is kikerülte már. Ahogy elkezdtem az előzést, ő rágyorsított majd nem engedte, hogy megelőzzem. Ezek után kiszállt az autóból, és oda jött észt osztani, így inkább elhajtottam. Ezután utolért a lámpánál és ordibált. A KRESZ tiltja, hogy ha előznek minket, akkor azt akadályozzuk, illetve feltartani sem szabad a forgalmat, hisz megállt az autójával az út közepén, hogy nekem »okoskodjon«” – fűzte az esethez a felvétel beküldője.

A második felvétel egy korábbi esetet rögzít az M7-esen. A képsorokon egy megpakolt teherautó látható, amelynek a körülmények miatt esélye sem volt időben megállni. A beküldő szerint a legszerencsésebb forgatókönyv valósult meg: a teherautó nem lökte át őket a szembejövő sávba. Nehéz nem belegondolni, mi történt volna akkor, ha a két teherautó közé egy személyautó szorul be – jegyzi meg a lap.

A harmadik eset 2026. február 2-án történt. Egy négytagú család tartott hazafelé Budapestre az M7-esen, enyhe forgalomban. A 135-ös lehajtó előtt éppen egy kamiont előztek, amikor a belső sávban szemből feltűnt egy Ford. A sofőr elmondása szerint a rendszámot nem látta, a videón sem kivehető egyértelműen, ugyanakkor bízik benne, hogy az autópálya kamerái rögzítették az esetet. „Imádkoztunk, hogy ne okozzon balesetet!!” – írta meg a beküldő.

