Porschék tömkelege mondta be az unalmast Oroszországban

A nyugati autógyártók többségéhez hasonlóan 2022 februárja után a Porsche is kivonult hivatalosan Oroszországból, azonban három leányvállalaton keresztül ma is jelen van a piacon. Pár nappal ezelőtt viszont a legnagyobb orosz márkakereskedő-hálózat, a Rolf Group képviselője kínos magyarázkodásra kényszerült, ugyanis több száz Porsche vált működésképtelenné Moszkva és Krasznodar térségében, illetve más orosz városokban – írja az Independent beszámolója nyomán a Telex. Néhány Mercedes, Audi és Volkswagen tulajdonosa is hasonlókat tapasztalt.

Az autók egy részének motorja röviddel a beindítás után állt le, a többit pedig egyszerűen nem lehetett beindítani. Az érintettek Porsche-tulajdonosok olyan esetekről is beszámoltak, amikor nem tudták kinyitni az autóik ajtaját. Az orosz sajtó szintén a Rolfra hivatkozva azt írta, hogy az autók műszaki problémáival kapcsolatos bejelentések november vége óta szaporodnak a cég szervizeiben.

A beszámolók szerint a szerelők átmenetileg tudták orvosolni a problémát az úgynevezett Vehicle Tracking System (VTS) kiiktatásával,

más tulajdonosok azzal oldották meg, hogy 10 órára lekötötték az akkumulátort, hogy törlődjön a fedélzeti számítógépéből az indítást tiltó parancs. Ugyanakkor a Rolf felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy ez a megoldás nem végleges, az esetek hátterének pontos feltárásáig bármikor visszatérhet a hiba.

Mások azonban arról számoltak be, hogy egyik módszer sem bizonyult működőképesnek, így az ismeretlen okból működésképtelenné vált Macanok, Cayenne-ek és Panamerák tömkelege vár javításra az orosz szervizekben. A márkát képviselő Porsche Rusland LLC megerősítette a problémák létezését, és azt mondták, az előzetes értékelések szerint a hiba nem az autók tervezési jellemzőivel függ össze.

A Rolf közlése szerint az sem kizárható, hogy távolról végrehajtott szándékos akcióról van szó, igaz, ezt az állítást azonban nem tudták bizonyítékokkal alátámasztani.

A Decker Autó szerviz vezetője, Decker Ádám a lapnak elmondta, a korszerű benzines és elektromos hajtású Porschékat olyan műholdas járműkövető- és riasztórendszerrel látják el, amely lopási kísérlet esetén valóban letilthatja a motorindítást. Azt ugyanakkor kizártnak tartja, hogy az autókat menet közben állítja le a rendszer, hiszen ez balesetveszélyes lenne.

A szakértő szerint a rendszer a gyártó szerverén keresztül az autók gazdáinak telefonján futó applikációba is elküldi a Porschéjük pontos helyzetét, és az adatkapcsolat ideális esetben folyamatos. Ez jól jöhet például akkor, ha valaki ellopja az autót, mert így a rendőrség hamar a nyomára bukkanhat. emellett a Porsche applikációjával is lehet távolról nyitni, illetve zárni az autók ajtaját.

A Blue 16 gépjárművédelmi rendszer fejlesztője, Dankó András kérdésünkre azt mondta,

a korszerű járműkövető és riasztórendszereket úgy tervezik, hogy az autók az adatkapcsolat megszakadása esetén is működőképesek maradjanak, hogy senki se rekedjen az autóban, ha azzal lehajtanak például egy mélygarázsba és megszakad a kapcsolat.

A fejlesztő az oroszországi esettel kapcsolatban inkább valószínűsíti, hogy valamilyen szolgáltatói üzemzavar, esetleg külső beavatkozás miatt vált indíthatatlanná a több száz Porsche. Bár a kommunikációs egységet saját akkumulátor működteti, ugyanakkor Dankó András szerint szoftveres szempontból nem kellően védett ez az egység, mert a frissítések nem titkosított formában érkeznek az autóra, ami akár illetéktelenek számára is lehetőséget teremthet a hozzáférésre.

Hozzátette, a mostani eset hátterének részletes feltárása azért is fontos lenne, mert a korszerű járművek gazdái gyártótól függetlenül joggal várják el, hogy az autóikból származó információk ne kerüljenek illetéktelenek kezébe, és ne is lehessen távolról működésképtelenné tenni az autókat.