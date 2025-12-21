ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Porschék tömkelege mondta be az unalmast Oroszországban

Infostart

Több száz Porschéról van szó, ami nagyon kellemetlen helyzetbe hozta az orosz forgalmazókat. Bizonyos sufnituning módszerekkel sikerült ugyan egyeseknek életet lehelniük az autójukba, azonban ezek csak ideiglenes megoldások.

A nyugati autógyártók többségéhez hasonlóan 2022 februárja után a Porsche is kivonult hivatalosan Oroszországból, azonban három leányvállalaton keresztül ma is jelen van a piacon. Pár nappal ezelőtt viszont a legnagyobb orosz márkakereskedő-hálózat, a Rolf Group képviselője kínos magyarázkodásra kényszerült, ugyanis több száz Porsche vált működésképtelenné Moszkva és Krasznodar térségében, illetve más orosz városokban – írja az Independent beszámolója nyomán a Telex. Néhány Mercedes, Audi és Volkswagen tulajdonosa is hasonlókat tapasztalt.

Az autók egy részének motorja röviddel a beindítás után állt le, a többit pedig egyszerűen nem lehetett beindítani. Az érintettek Porsche-tulajdonosok olyan esetekről is beszámoltak, amikor nem tudták kinyitni az autóik ajtaját. Az orosz sajtó szintén a Rolfra hivatkozva azt írta, hogy az autók műszaki problémáival kapcsolatos bejelentések november vége óta szaporodnak a cég szervizeiben.

A beszámolók szerint a szerelők átmenetileg tudták orvosolni a problémát az úgynevezett Vehicle Tracking System (VTS) kiiktatásával,

más tulajdonosok azzal oldották meg, hogy 10 órára lekötötték az akkumulátort, hogy törlődjön a fedélzeti számítógépéből az indítást tiltó parancs. Ugyanakkor a Rolf felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy ez a megoldás nem végleges, az esetek hátterének pontos feltárásáig bármikor visszatérhet a hiba.

Mások azonban arról számoltak be, hogy egyik módszer sem bizonyult működőképesnek, így az ismeretlen okból működésképtelenné vált Macanok, Cayenne-ek és Panamerák tömkelege vár javításra az orosz szervizekben. A márkát képviselő Porsche Rusland LLC megerősítette a problémák létezését, és azt mondták, az előzetes értékelések szerint a hiba nem az autók tervezési jellemzőivel függ össze.

A Rolf közlése szerint az sem kizárható, hogy távolról végrehajtott szándékos akcióról van szó, igaz, ezt az állítást azonban nem tudták bizonyítékokkal alátámasztani.

A Decker Autó szerviz vezetője, Decker Ádám a lapnak elmondta, a korszerű benzines és elektromos hajtású Porschékat olyan műholdas járműkövető- és riasztórendszerrel látják el, amely lopási kísérlet esetén valóban letilthatja a motorindítást. Azt ugyanakkor kizártnak tartja, hogy az autókat menet közben állítja le a rendszer, hiszen ez balesetveszélyes lenne.

A szakértő szerint a rendszer a gyártó szerverén keresztül az autók gazdáinak telefonján futó applikációba is elküldi a Porschéjük pontos helyzetét, és az adatkapcsolat ideális esetben folyamatos. Ez jól jöhet például akkor, ha valaki ellopja az autót, mert így a rendőrség hamar a nyomára bukkanhat. emellett a Porsche applikációjával is lehet távolról nyitni, illetve zárni az autók ajtaját.

A Blue 16 gépjárművédelmi rendszer fejlesztője, Dankó András kérdésünkre azt mondta,

a korszerű járműkövető és riasztórendszereket úgy tervezik, hogy az autók az adatkapcsolat megszakadása esetén is működőképesek maradjanak, hogy senki se rekedjen az autóban, ha azzal lehajtanak például egy mélygarázsba és megszakad a kapcsolat.

A fejlesztő az oroszországi esettel kapcsolatban inkább valószínűsíti, hogy valamilyen szolgáltatói üzemzavar, esetleg külső beavatkozás miatt vált indíthatatlanná a több száz Porsche. Bár a kommunikációs egységet saját akkumulátor működteti, ugyanakkor Dankó András szerint szoftveres szempontból nem kellően védett ez az egység, mert a frissítések nem titkosított formában érkeznek az autóra, ami akár illetéktelenek számára is lehetőséget teremthet a hozzáférésre.

Hozzátette, a mostani eset hátterének részletes feltárása azért is fontos lenne, mert a korszerű járművek gazdái gyártótól függetlenül joggal várják el, hogy az autóikból származó információk ne kerüljenek illetéktelenek kezébe, és ne is lehessen távolról működésképtelenné tenni az autókat.

