Infostart.hu
2025. december 14. vasárnap
Impozáns jóslat az e-autókról

Infostart / MTI

A jövő év végéig már mintegy 116 millió elektromos jármű (EV) - személy- és teherautó, busz és furgon - közlekedik a világ útjain - áll a Gartner amerikai technológiai piackutató cég honlapjára felkerült jelentésben.

A Jonathan Davenport, a Gartner vezető elemzője szerint annak ellenére, hogy az Egyesült Államok kormánya vámokat vetett ki az autóimportra, és számos kormány törölte az elektromos járművek vásárlására vonatkozó támogatásokat és ösztönzőket, a világ útjain közlekedő elektromos járművek száma mintegy 30 százalékkal nő jövőre az idei 89,6 millióról.

A szakértő azzal számol, hogy a plug-in hibridek (PHEV) száma 32 százalékkal, 39,8 millióra emelkedik 2026-ban, mivel a vásárlók fontosnak tartják, hogy szükség esetén van egy tartalék benzinmotorjuk.

Az akkumulátoros járművek (BEV) továbbra is az elektromos járművek nagyobbik részét adják jövőre, számuk az idei 59,5 millióról jövőre 76,3 millióra emelkedik.

