Elektromos autók akkumulátorának töltésére igénybe vehető parkolóhely megjelölése.
Nyitókép: Pixabay

Épp most nyer háborút Norvégia a hagyományos autók ellen

Infostart

Norvégiában novemberben gyakorlatilag teljesen elektromossá vált az újautó-piac

Norvégiában novemberben 19899 új személyautóból 19427 volt elektromos, vagyis az újonnan forgalomba helyezett személykocsik 97,6 százaléka villanyautó – írja az Electrive híre alapján a hvg.hu.

A november nemcsak az év eddigi legerősebb hónapja, hanem a norvég autópiac történetének egyik csúcshónapja is – az előző hónaphoz képest több mint 8500-zal, a tavaly novemberhez képest pedig közel 8500 elektromos autóval több került az utakra.

A hagyományos hajtásláncok ma már együtt sem érik el az egyszázalékos részesedést.

A látványos ugrás mögött több tényező áll: a jövőben várható adóváltozások, erős kedvezménykampányok, az olcsóbb modellek jobb elérhetősége és a gazdaság lassú élénkülése egyaránt vásárlásra ösztönzi az embereket. Sokan még a jelenlegi, kedvezőbb adókörnyezetben akarnak új autóhoz jutni, mielőtt 2026-tól szigorodnak az áfaszabályok – ezt hangsúlyozza a norvég közúti közlekedési információs tanács (OFV) is.

A márkák közül egyértelműen a Tesla vezet: 6215 új autóval 31,2%-os piaci részesedést ért el, vagyis minden harmadik új autó az Egyesült Államokból származott.

A Tesla idén már 28 606 autót helyezett forgalomba Norvégiában, ezzel megdöntötte saját 2023-as rekordját és a Volkswagen korábbi csúcsát is – jó eséllyel év végéig a 30 ezres határt is átlépi.

Mögötte a Volkswagen (2198), a Volvo (1867) és a BMW (1104) következik, mind stabil növekedéssel egy olyan piacon, ahol szinte csak elektromos modellek rúgnak labdába.

A modellek toplistáját is a Tesla Model Y vezeti, de ezúttal szorosan a Model 3 van ott a nyakában (3648 vs. 2562 darab).

A többiek legfeljebb háromszázas–kilencszázas nagyságrendben fogynak, de a mezőny sűrű: a Volvo EX40, a VW ID.4 és ID.7, a Volvo EX30, a Ford Explorer és a Skoda új elektromos SUV-ja, az Elroq is jól szerepel.

Autó    Épp most nyer háborút Norvégia a hagyományos autók ellen

norvégia

piac

elektromos autó

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

