Egy Renault Rafale E-Tech full hybrid személyautó szemből.
Nyitókép: Unsplash

Itt a jelenlegi legjobb fogyasztású, középkategóriás benzines autók listája

Infostart

Meglepően sok a francia márka az alacsony fogyasztású autók ezen kategóriájában, csak egy cseh furakodott be közéjük.

A legalacsonyabb fogyasztású, belső égésű motoros, középkategóriás személyautók jelenlegi rangsorának első helyén holtversenyben rögtön két francia modell áll – írja a német autóklub, az ADAC felmérése nyomán a hvg.hu.

Ha valaki ebben a kategóriában keres keveset fogyasztó modellt, az az ADAC adatai szerint egy Renault vagy egy Dacia szabadidő-autóval jár a legjobban.

A Magyarországon 17,7 millió forinton nyitó 200 lóerős hibrid Renault Rafale E-Tech és az alaphangon 11,3 millió forintba kerülő 155 lóerős hibrid Dacia Bigster az ADAC adatai szerint 100 kilométerenként beéri mindössze 4,7 liter üzemanyaggal.

A dobogó második fokát az 1,5 literes lágyhibrid benzines Skoda Octavia hódította meg, 4,9 literes fogyasztásával. A modell ára idehaza 10,7 millió forinttól kezdődik.

Holtversenyben a második a szintén 4,9 literes fogyasztású hibrid Renault Espace E-Tech, ami viszont Magyarországon hivatalosan nem kapható.

Említést érdemel még a hibrid Citroën C5 X, mely 15,4 millió forintos indulóárú modell 5,1 literes fogyasztással kecsegtet.

inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
