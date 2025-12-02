ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
Madárürülék egy kék színű autó tetején és szélvédőjén.
Nyitókép: Getty Images/wsfurlan

Madárürülék a kocsin: furcsa összefüggésekre derült fény

Infostart

Egy kutatás szerint tényleg népszerűbbek egyes autószínek a madarak körében, ha ürítésről van szó.

Miért pont az én autómat?! – bosszankodnak az autósok, amikor egy madár vécének használja a kocsijukat. Már-már törvényszerű, hogy pont ez egy alapos tisztítás után történik. Hogy mely autók lehetnek kiemelt célpontjai egy ilyen támadásnak, azt egy friss kutatás szerint a jármű színe is befolyásolhatja. Sőt, még bizonyos vezetési szokások is hatással lehetnek rá – számolt be a hvg.hu.

A virginiai Alan’s Factory Outlet a Madárürülék-jelentés című felmérését 1000 autós megkérdezésével készítette el. Arról érdeklődtek a sofőröknél, hogy milyen tapasztalataik vannak e téren. Az eredményeket ornitológiai – madártani – kutatásokkal ötvözték, így kiderült, hogy milyen összefüggések lehetnek az autók megjelenése, és a madarak bélműködése között.

A barna, a piros és a fekete autók a legnépszerűbb célpontok a madarak körében. A világosabb árnyalatok – például fehér, ezüst – jellemzően megússzák a madarak irányából induló „áldást”.

A vizsgálat során további kérdéseket is feltettek a sofőröknek. Ezekből az is kiderült, hogy a válaszadók 58 százalékával megesik, hogy egy nap többször is madárürülék célpontjává válik az autója; 11 százalék pedig arról beszélt, hogy festékkárosodást szenvedett a járműve emiatt.

Érdekesség, hogy a madárürülék viszonylag gyakran megzavarta az emberek napi rutinját is. 6 százalék számolt be arról, hogy lemondott vagy halasztott valamilyen programot, hogy eltávolítsa az autójáról az ürüléket, míg 14 százalék szerint akkor kapott találatot, amikor kiszállt a járművéből.

A résztvevők 57 százaléka fizetett autómosásért kifejezetten emiatt, míg 39 százalék kifejezetten ezt tette felelőssé, amiért havi többször is lemosta az autóját.

Hogy miért lehetnek vonzóbban az egyes színek a madarak számára, arra az lehet a magyarázat, hogy ők az ultraibolya színeket is látják – így a piros, barna és fekete különösen tetszhet nekik. Úgy tűnik tehát, hogy nem puszta balszerencse – tényleg közrejátszhat az autó színe is a madarak „döntésében”.

madár

autó

szín

madárürülék

