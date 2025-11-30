ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje vezeti a mezõnyt brit csapattársa, Lando Norris (b) és Max Verstappen, a Red Bull címvédõje (j) elõtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának rajtja után a loszaili pályán 2025. november 28-án.
Nyitókép: Ali Haider

Holland győzelem a Katari Nagydíjon

Infostart / MTI

Max Verstappen nyerte a Katari Nagydíjat, pedig nem ő indult az élről.

A vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján)

Végeredmény, Katari Nagydíj, Doha (57 kör, 308,611 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24:38.241 óra

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 7.995 másodperc hátrány

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 22.665 mp h.

4. Lando Norris (brit, McLaren) 23.315 mp h.

5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 28.317 mp h.

6. George Russell (brit, Mercedes) 48.599 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 54.045 mp h.

8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.785 mp h.

9. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:00.073 perc h.

10. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1:01.770 p h.

A vb-pontverseny állása 23 futam után (még 1 van hátra).

Versenyzők

1. Norris 408 pont

2. Verstappen 396

3. Piastri 392

4. Russell 309

5. Leclerc 230

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 152

7. Antonelli 150

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73

9. Sainz 64

10. Isack Hadjar (francia, RB) 51

11. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 49

12. Alonso 48

13. Oliver Bearman (brit, Haas) 41

14. Lawson 38

15. Cunoda 33

16. Esteban Ocon (francia, Haas) 32

17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22

19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19

Csapatok

1. McLaren 800 pont - már világbajnok

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. RB 92

7. Aston Martin 80

8. Haas 73

9. Sauber 68

10. Alpine 22

forma-1

max verstappen

katar

Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
