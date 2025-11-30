Holland győzelem a Katari Nagydíjon

A vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján)
Végeredmény, Katari Nagydíj, Doha (57 kör, 308,611 km, a pontszerzők):
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24:38.241 óra
2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 7.995 másodperc hátrány
3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 22.665 mp h.
4. Lando Norris (brit, McLaren) 23.315 mp h.
5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 28.317 mp h.
6. George Russell (brit, Mercedes) 48.599 mp h.
7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 54.045 mp h.
8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.785 mp h.
9. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:00.073 perc h.
10. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1:01.770 p h.
A vb-pontverseny állása 23 futam után (még 1 van hátra).
Versenyzők
1. Norris 408 pont
2. Verstappen 396
3. Piastri 392
4. Russell 309
5. Leclerc 230
6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 152
7. Antonelli 150
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
9. Sainz 64
10. Isack Hadjar (francia, RB) 51
11. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 49
12. Alonso 48
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 41
14. Lawson 38
15. Cunoda 33
16. Esteban Ocon (francia, Haas) 32
17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32
18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22
19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19
Csapatok
1. McLaren 800 pont - már világbajnok
2. Mercedes 459
3. Red Bull 426
4. Ferrari 382
5. Williams 137
6. RB 92
7. Aston Martin 80
8. Haas 73
9. Sauber 68
10. Alpine 22