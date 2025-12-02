ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje ünnepel a pódiumon a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Egyesült Államok Nagydíjának eredményhirdetésén a texasi Austinban 2025. október 19-én. A címvédõ és négyszeres világbajnok Max Verstappen rajt-cél gyõzelmet aratott.
Nyitókép: MTI/EPA/Dustin Safranek

Új csapattársat kapott Max Verstappen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A francia Isack Hadjar lesz a négyszeres Forma-1-es világbajnok holland Max Verstappen új csapattársa a következő szezonban a Red Bullnál – jelentette be az osztrák istálló kedden.

A 21 éves pilóta a Red Bull junior programjának tagja volt, és idén debütált az F1-ben a Red Bull testvércsapatánál, a Racing Bullsnál.

A szezonzárás előtt egy futammal Verstappen az összetettben második, és a hétvégi Abu-Dzabi Nagydíjon még van esélye megnyerni pályafutása ötödik vb-címét. Verstappennek az idén a japán Cunoda Juki volt a társa, de ő jelenleg csak a 15. a pontversenyben. Az ázsiai pilótát jövőre tartalék státuszba helyezik vissza.

Hadjar a tizedik helyen áll a vb-pontversenyben a hétvégi szezonzáró előtt.

forma-1

max verstappen

redd bull

