Infostart.hu
2025. november 4. kedd
Nyitókép: dchadwick/Getty Images

Százezrekbe kerülhet az autósoknak, hogy újfajta radarokat állítottak szolgálatba Szlovákiában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hamarosan telepítik Szlovákiában az új, állandó radarrendszereket.

A belügyminiszter jóváhagyta a vonatkozó javaslatot, így a közeljövőben új, állandó radarrendszereket telepíthetnek a szlovákiai közutakra. Az autósokat a bírságokról postai úton értesítik majd, amelyek összege akár 800 euró is lehet – írja a parameter.sk az autoviny.sk híre alapján. Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) megerősítette, hogy az állam lehetővé teszi a települések számára a radarok kihelyezését. Ezek a készülékek a megengedett sebesség betartását ellenőrzik, és az esetleges bírságokat postai úton juttatják el a sofőröknek.

A témáról hónapokig folytak egyeztetések, amelyek mostanra lezárultak. A belügyminiszter elmondta, hogy a kabinet számára lehetőség nyílik az önkormányzatok új jogosultságának jóváhagyására.

„Cselekednünk kell, a folyamatot a közlekedéshez mérten kell szabályozni. Nem lenne szerencsés, ha ezt korlátlanul tennénk, ezért az első lépés az állandó radarrendszerek telepítése” – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a jogszabály szinte teljesen elkészült.

A tervek szerint

a települések a saját hatáskörükben dönthetnek arról, hol helyezik el a radarokat, amelyek a maximális sebességet ellenőrzik.

Magyarországon kívül számos európai országban már megszokott az állandó radarrendszerek alkalmazása, Szlovákiában azonban eddig nem voltak széles körben kihelyezve. Az új szabályozás lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy rugalmasabban és hatékonyabban kezeljék a radarok telepítését, mint az állam. A sebességtúllépésért járó bírságok mértéke a szabálysértés súlyosságától függően akár 800 euró is lehet.

