Szlovákiában sebességkorlátozást vezetnek be – a gyalogosoknak

A törvénymódosítást Ľubomír Vážny, a kormányzó Smer képviselője terjesztette elő. Indoklása szerint az elmúlt években egyre több baleset történt a gyalogosok és az elektromos rollerek, kerékpárok, illetve más segédmotoros eszközök használói között. A képviselő szerint a szabályozás gyakorlati jelentőséggel bírhat majd a rendőrségi eljárásokban is, például amikor meg kell állapítani, hogy valaki túllépte-e a gyalogosok számára kijelölt területen a megengedett sebességet.

Az ellenzék viszont értelmetlennek és abszurdnak nevezte a rendelkezést. Szerintük a koalíció a gyalogosok és kerékpárosok biztonságának javítása helyett a fenntarthatóságot bünteti, és az embereket a járdákról az autók közé kényszeríti.

Martin Pekár, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint ez nem közlekedésbiztonsági intézkedés, hanem a „mobilitás paródiája”. Hangsúlyozta, hogy a rendőrség tavaly mindössze három ütközést jegyzett fel gyalogosok és rolleresek között, így szerinte az intézkedés semmilyen valós problémát nem old meg. Pekár úgy véli, a biztonság növelésének legjobb módja a több és biztonságosabb kerékpárút kialakítása lenne, nem pedig olyan sebességkorlátozás, amelyet a gyakorlatban be sem lehet tartani. Képviselőtársa, Dávid Dej hozzátette:

Szlovákia az egyetlen uniós ország lesz, amely törvényben határozza meg a gyaloglás sebességét.

Szerinte ezzel az ország inkább gátolja, mintsem támogatja a fenntartható közlekedést.

A jogszabály másik fontos eleme a járművezetők kötelező orvosi vizsgálatát érinti. A jövőben a sofőröknek csak 70 éves koruktól kell ötévente orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venniük. A jelenlegi szabály szerint ez 65 éves kortól volt kötelező. Ľubomír Vážny szerint a módosítás a valós baleseti statisztikákon alapul. A rendőrség adatai szerint a 65 és 70 év közötti korosztály nagyon kevés balesetet okoz, ráadásul az autókban megjelenő új biztonsági technológiák is csökkentik a kockázatot. Emellett a képviselő úgy véli, az emberek fizikai és kognitív képességei is tovább maradnak jó állapotban, mint korábban.

A törvény egyúttal megszünteti az orvosi vizsgálatok fölösleges ismétlődését. Ez azt jelenti, hogy ha egy járművezető abban az évben már részt vett háziorvosi megelőző vizsgálaton, azt el lehet fogadni a kötelező közlekedési alkalmassági vizsgálat helyett is, feltéve, hogy az illető ezt kéri, és az orvos elvégzi az ehhez szükséges eljárásokat.

Míg a kormány szerint az új szabályok a biztonságot szolgálják, az ellenzék felesleges és nem életszerű intézkedésekről beszél. Az új rendelkezések 2026. január elsején lépnek hatályba.