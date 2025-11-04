Elkészült a világ első autópályája, amelyen vezeték nélkül lehet tölteni az elektromos autókat

A világon elsőként Franciaországban helyeztek üzembe olyan autópálya-szakaszt, amely dinamikus, vezeték nélküli töltőrendszerrel van felszerelve, lehetővé téve az elektromos járművek számára, hogy közvetlenül vezetés közben töltődjenek – írja az Interesting Engineering beszámolója alapján a hvg.hu.

A rendszert az A10-es autópályán, Párizstól mintegy 40 kilométerre nyugatra tesztelik valós forgalmi fázisban. A projektet megvalósító Vinci Autoroutes nevű cég közlése szerint a tesztek után egy másfél kilométer hosszú szakaszba építették be a töltést lehetővé tevő tekercseket, amelyeken teherautó, busz és személyautó is közlekedhet. Az adatok alapján a rendszer 300 kW feletti csúcsteljesítményre volt képes, átlagosan pedig 200 kW feletti volt a teljesítménye.

Ennek a megoldásnak nagy előnye a hagyományos töltőpontokhoz képest, hogy a járműveknek nem kell megállniuk, hanem haladhatnak, miközben energiát vesznek fel.

Az történik ugyanis, hogy amikor egy vevőtekerccsel felszerelt jármű áthalad az útba ágyazott tekercsek felett, a mágneses mező elektromos áramot indukál a vevőben, amely vagy tölti az akkumulátort, vagy közvetlenül a motort hajtja meg.

A kivitelezők szerint ha bevezetik a rendszert a töltőállomások mellett, akkor jelentősen csökkenthető a nehézgépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás. A logisztika jelenleg a teljes kibocsátás mintegy 16 százalékát teszi ki, így ez a fejlemény Franciaországban komoly előrelépés lenne a zöld átállásban.

Hasonló, vezeték nélküli töltőrendszert tesztelnek bajorországi, lombardiai, svédországi, amerikai, izraeli és dél-koreai autópálya-szakaszokon is.

(Nyitóképünk illusztráció.)