2025. november 4. kedd
Electric car concept running on the road. elektromos autók akkumulátor töltöttség
Nyitókép: Jae Young Ju/Getty Images

Elkészült a világ első autópályája, amelyen vezeték nélkül lehet tölteni az elektromos autókat

Infostart

Az innováció lehetővé teszi, hogy az autók, buszok és teherjárművek vezetés közben is energiához jussanak, ezzel forradalmasítva az elektromos közúti közlekedést.

A világon elsőként Franciaországban helyeztek üzembe olyan autópálya-szakaszt, amely dinamikus, vezeték nélküli töltőrendszerrel van felszerelve, lehetővé téve az elektromos járművek számára, hogy közvetlenül vezetés közben töltődjenek – írja az Interesting Engineering beszámolója alapján a hvg.hu.

A rendszert az A10-es autópályán, Párizstól mintegy 40 kilométerre nyugatra tesztelik valós forgalmi fázisban. A projektet megvalósító Vinci Autoroutes nevű cég közlése szerint a tesztek után egy másfél kilométer hosszú szakaszba építették be a töltést lehetővé tevő tekercseket, amelyeken teherautó, busz és személyautó is közlekedhet. Az adatok alapján a rendszer 300 kW feletti csúcsteljesítményre volt képes, átlagosan pedig 200 kW feletti volt a teljesítménye.

Ennek a megoldásnak nagy előnye a hagyományos töltőpontokhoz képest, hogy a járműveknek nem kell megállniuk, hanem haladhatnak, miközben energiát vesznek fel.

Az történik ugyanis, hogy amikor egy vevőtekerccsel felszerelt jármű áthalad az útba ágyazott tekercsek felett, a mágneses mező elektromos áramot indukál a vevőben, amely vagy tölti az akkumulátort, vagy közvetlenül a motort hajtja meg.

A kivitelezők szerint ha bevezetik a rendszert a töltőállomások mellett, akkor jelentősen csökkenthető a nehézgépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás. A logisztika jelenleg a teljes kibocsátás mintegy 16 százalékát teszi ki, így ez a fejlemény Franciaországban komoly előrelépés lenne a zöld átállásban.

Hasonló, vezeték nélküli töltőrendszert tesztelnek bajorországi, lombardiai, svédországi, amerikai, izraeli és dél-koreai autópálya-szakaszokon is.

(Nyitóképünk illusztráció.)

