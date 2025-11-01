Közel két évtized után lecseréli logóját a Mazda

Október 30. és november 9. között tartják Tokióban a Japán Mobilitási Kiállítást (korábbi nevén Tokiói Autószalon), amin jellemzően a gyártók is nagy bejelentéseket szoktak tenni – írja a vezess.hu.

A Mazda is így tett, és hivatalosan is lecserélni az 1997 júniusa óta használt, krómhatású, 3D-s logóját egy modernebb, letisztultabb, 2D-s emblémára:

Az új logó fokozatosan kerül majd az új Mazdákra, egyes modelleken háttérvilágítást is kap majd.

A minta nem változik olyan sokat, az ovális formában lévő kitárt szárnyak továbbra is megidézik a Mazda M betűjét. Viszont új betűtípusra is vált a gyártó: a klasszikus stílusút egy modernebb verzióra cserélik.

Az emblémacsere egy ideje már ott volt a levegőben, ugyanis az új verzió tervei tavaly kiszivárogtak a japán védjegyhivatal nyilvántartásából.