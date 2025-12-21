15000 forint, avagy itt van minden, amit az új sztrádamatricáról tudni érdemes

A jogalkotó célja az M1 regionális matrica bevezetésével az autópálya-felújítás miatti forgalomkorlátozások ellentételezése. Az új típusú e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék valamennyi díjköteles szakaszára érvényes, kiváltva ezzel a négy különálló vármegyei matricát. Míg négy vármegyei jogosultság összesen 28 760 forintba kerülne 2026-ban, az M1 regionális matrica ára az autósok számára 15 000 forint - foglalja össze a tudnivalókat a kisalfold.hu.

A vármegyei lap vásárlókkal is beszélgetett. Azt írják, hogy a helybéliek eltérő módon viszonyulnak az útdíjfizetési lehetőségekhez. Gayer Zalán csornai vállalkozó kisteherautóval végzi tevékenységét, és rendszerint januárban,

benzinkúton szerzi be a matricákat.

Munkája miatt elsősorban Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyei matricát használ, ha pedig alkalmanként más térségbe utazik, az egynapos vagy tíznapos jogosultságot választja.

Forgalmi adatok és érvényesség

Az értékesítés első hetében közel 1500 járműre igényelték az új típust, amelynek 88 százalékát hazai rendszámú, D1 kategóriájú személyautókra váltották ki. Az éves érvényességű matrica a teljes M1-es szakasz mellett többek között az M0, M19, M85, M2, M51 és M31 utakat is magában foglalja. A NÚSZ tájékoztatása szerint a termék azoknak a közlekedőknek a legelőnyösebb, akik legalább egy érintett vármegyében rendszeresen autóznak, de gyakran átlépik a megyehatárt.

A 2025-re váltott éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig érvényesek, az új jogosultságok pedig már elérhetők a NÚSZ online felületein és az értékesítő pontokon.