2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Közúton száguldó személyautó.
Nyitókép: Getty Images/XH4D

Nem volt menekvés, minden sofőrre lecsaptak ezen a helyen a rendőrök – videó

Infostart

Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők – hívja fel a figyelmet az MKIF egy tanulságos eset kapcsán.

Október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a Vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel 40 autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem 100-an figyelték az eseményeket – írja az MKIF a közösségi oldalán.

Az autópálya-kezelő egyik útellenőr kollégája épp ellenőrző körén volt, amikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik. Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. „Hívd őket nyugodtan” – érkezett a válasz.

A Vas vármegyei rendőrség egységei gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat – olvasható.

Nem volt menekvés, minden sofőrre lecsaptak ezen a helyen a rendőrök – videó

VIDEÓ
