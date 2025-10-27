ARÉNA - PODCASTOK
Fura rendőrautó Németországból.
Nyitókép: fotó: polizeioldtimer.de

Szupersportautótól a páncélozott traktorig - ezek a legfurább rendőrségi járművek

Infostart

A rendfenntartó erők világszerte rendhagyó járműveket is bevetnek a bűnüldözés és a speciális feladatok ellátása érdekében.

A Zsaru Magazin bevallottan szubjektív összeállításban gyűjottö össze a legszokatlanabb szolgálati autókat

Lamborghini Huracán (Olaszország): Az olasz államrendőrség két Huracán sportautót is átvett együttműködési megállapodás keretében. Reprezentatív feladatok mellett a 325 km/h végsebességű járműveket sürgősségi szállításokra, például szervátültetésekhez szükséges orvosi anyagok villámgyors célba juttatására használják.

BMW Isetta (Németország): Az 1950-es években a Német Szövetségi Köztársaság több vidéki kapitánysága is rendszerbe állította az olcsó, alacsony fogyasztású „buborékautót”. A 85 km/h csúcssebességű Isetta a vidéki rendfenntartásban váltotta fel az addig használt motorkerékpárokat és kerékpárokat.

BAC Mono Police Car (Man-sziget): A Formula–3-as versenyautókra emlékeztető szuperkocsit a Man-szigeti Rendbiztosság a közlekedésbiztonsági feladatok támogatására kapta meg a gyártótól. A 274 km/h végsebességre képes jármű főként promóciós célokat szolgál, különös tekintettel a sziget gyorsforgalmi útjaira érkező turisták figyelmeztetésére.

John Deere Traktor (Lincolnshire, Egyesült Királyság): A John Deere 6630 típusú mezőgazdasági vontatót a helyi rendőrség igényeire szabva, kék villogóval és rendőrségi festéssel látták el. A jármű fő feladata a vidéki bűnmegelőzés és a környezettudatos mezőgazdasági megoldások népszerűsítése iskolákban és közösségi eseményeken.

Armored Spherical Cabin Electric Patrol Vehicle (Kína): A páncélozott, gömbkabinos elektromos járőrautót a kínai Zijing Qingyuan vállalat fejlesztette ki. A 80 km/h csúcssebességű, A szintű lövedékálló burkolattal ellátott járművet tömegkezelésre tervezték, 360 fokos megfigyelőkupolával és füst- vagy könnygázgránátok kilövésének lehetőségével. A járművet végül nem vetették be.

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon

Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag ingyen dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.

Inside Syria's jail for IS suspects as officials say attacks by group are rising

Kurdish counter-terrorism officials tell the BBC so-called Islamic State cells in Syria are regrouping and increasing attacks.

