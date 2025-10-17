Újabb áldozatot szedtek az elektromos autók „okos” ajtózárjai – videó

Egyes modern autók kilincsei már nem állnak közvetlen fizikai kapcsolatban az ajtózárral, ehelyett afféle elektromos kapcsolóként csak utasítást adnak a zárnak, hogy nyíljon ki. Sajnos egyre több olyan eset fordul elő, mikor egy balesetet követően a kilincsek meghibásodnak, így a sofőr csapdába esik az autóban – írja a totalcar.hu.

Ütközés esetén elvileg az ajtóknak automatikusan ki kellene nyílnia, azonban ez nem mindig történik meg. Szeptemberben is halálra égett emiatt egy család egy Teslában, nemrégiben pedig Kínában vesztette életet egy Xiaomi SU7 sofőrje, hasonló okokból.

A Csengtu városában történt tragédia során a 31 éves férfi elvesztette az uralmát az autó fölött, majd a többsávos utat középen elválasztó szigetnek ütközött. Az SU7 hamarosan kigyulladt, az ajtókat viszont nem lehetett kinyitni. A sofőrt hárman is próbálták kiszabadítani, de hiába rángatták az ajtót, illetve próbálták betörni az ablakot, nem jártak sikerrel.

Az esetről videó is készült, megtekintését azonban csak erős idegzetűeknek ajánljuk:

Xiaomi shares plunged nearly 9% after a fatal crash involving its SU7 electric car, Bloomberg reports



According to the outlet, a 31-year-old driver in China collided with another vehicle, crossed into the opposite lane, and the car caught fire. Witnesses tried to pull the man… pic.twitter.com/yPQ70FoKXN — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

Mind a Teslákat, mind az SU7-eseket felszerelik az utastérből elérhető fizikai ajtónyitó mechanizmussal, ám egy sérült vagy eszméletlen sofőr ezt nem feltétlenül fogja tudni használni. Ráadásul az ajtókat kívülről sem lehet mechanikusan kinyitni, így a bent lévők segítségére sietők is tehetetlenek.

Mivel ez már nem az első hasonló eset, a döntéshozók jogi szigorításokat fontolgatnak. A hírt követően a Xiaomi részvénye közel 9 százalékot zuhantak.