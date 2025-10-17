Nagy bajban van az autópályán, ha ilyen nyomot hagy az autó gumija

A gumiabroncs profilmélységének csökkenésével a féktávolság akár jelentős mértékben is megnövekedhet – írja a KRESZváltozás szakmai Facebook-oldal elemzése. Ez különösen igaz gyorsabb tempónál, illetve vizes úton.

A németországi DEKRA és ADAC vizsgálatai szerint a féktávolság akár 16–18 százalékkal is hosszabb lehet vizes úton, ha a gumi profilmélysége 7–8 mm-ről 2–3 mm-re csökken. Egy hirtelen fékezésnél több autóhossznyi lehet a különbség a teljes megállásig – és ezen múlhat, elkerüljük-e a balesetet, vagy hogy milyen súlyos.

A gumiabroncsok kopásával a keresztirányú stabilitás, valamint a vízfelületen megcsúszás, vagyis az aquaplaning elleni védelem is nagyot romlik. Márpedig egy gyors, de irányíthatatlanná váló autó óriási kockázat.

Ha alacsony a sebesség, még viszonylag kicsi a különbség a kopott és kevésbé kopott gumik között, de egyre nagyobb tempónál rohamosan nő a kockázat.

Egy esőáztatta autópályán a 8 mm-es gumiabroncs tapadófelületének csaknem fele érintkezik a burkolattal, de ez az arány 10 százalék alá csökken a minimálisan meghatározott 1,6 mm esetén.

A hatályos szabályozás alapján a személyautók gumiabroncsain a futófelület mintázatának magassága legalább 1,6 mm kell, hogy legyen Magyarországon és az EU más tagállamaiban.

A szakértők szerint a nyári gumiabroncsok cseréje már 3 mm, a téli abroncsoké pedig 4 mm alatt ajánlott, hiszen legalább ekkora profilmélység szükséges a biztonságos közlekedéshez.