A rendőrök nem vicceltek: tényleg él a VÉDA-kamerák új funkciója

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk, a közlekedésbiztonság fokozása érdekében 2025. szeptember 18-án hatályba lépett az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért járó büntetés mértékét – a szabályszegés már korábban, július 5-től az objektív felelősség hatálya alá került –, és akkor a rendőrség közölte azt is, hogy a VÉDA rendszer kamerái rögzítik majd a szabálysértéseket, és a bírságot az üzembentartó kapja meg.

Mindez nem üres fenyegetés volt, mert a Blikk most arról írt, hogy egy férfit két hét alatt négy alkalommal büntettek meg ilyen szabálysértésért, és összesen 80 ezer forintot kell befizetnie, és mindannyiszor az öcsödi VÉDA-kapu készítette róla a felvételt. Ebből az is kiderült, hogy minden egyes szabálysértésért külön bírság jár, történjenek azok akár perceken belül.

A férfi megosztotta a tapasztalatait a Facebookon, és a hozzászólásokból kiderült, hogy nem ő az egyetlen, akit biztonsági öv nélküli vezetésért megbüntették az ellenőrzőkapu által készített felvételekre alapozva.

A hazai statisztika azt mutatja, hogy sokan még mindig nem használják a biztonsági övet: a rendőrség 2025-ös adatai szerint mindössze a gépjárművezetők nyolcvan százaléka csatolja be az övet, azaz tízből két sofőr még mindig öv használata nélkül vezet. Az anyósülésen utazók kilencven százaléka köti be magát, a hátul ülők közül azonban tíz emberből csak hét.

Az új szabályozás szerint az üzembentartónak és a gépjárművezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy minden utas be legyen kötve. Ha egy, az övhasználat ellenőrzésére is alkalmas VÉDA-kapu vagy mobil VÉDA-rendszer egy járműben olyan utast észlel, aki nincs bekötve, akkor azt lefotózza, majd a rendszám alapján automatikusan elküldi a határozatot és a bírságot az üzembentartónak.

A be nem kötött biztonsági öv miatt a bírság: