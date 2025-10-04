Egyáltalán felfogta, mit csinált ez a sofőr Budapesten? – videó

Első látásra azt gondolhatná az ember, hogy rosszullét okozta a „manővert”, ám az esetet rögzítő sofőr elmondása szerint a citroënes inkább a telefonjával babrálhatott – írja a bpiautosok.hu.

„Már korábban, a Nagy Lajos király utcai kereszteződés előtt is a telefonjával volt elfoglalva, hosszú ideig állt egy helyben a külső sávban, feltartva a forgalmat. Majd a kereszteződés után index nélkül váltott sávot előttem, és kidöntött két táblát. Nem látszik a videón, de az autó elejének a fele leszakadt, ennek ellenére mintha mi sem történt volna, folytatta az útját. A második lámpánál tudtam utolérni és megkérdezni, hogy egyáltalán felfogta, mit csinált?! Fiatal ételfutár srác volt…” – fűzte a felvételhez a portál olvasója.