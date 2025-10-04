ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BpiAutósok/YouTube

Egyáltalán felfogta, mit csinált ez a sofőr Budapesten? – videó

Infostart

Ismét egy nem gyenge jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera a Fogarasi úton október 1-jén, nem sokkal 17 óra előtt.

Első látásra azt gondolhatná az ember, hogy rosszullét okozta a „manővert”, ám az esetet rögzítő sofőr elmondása szerint a citroënes inkább a telefonjával babrálhatott – írja a bpiautosok.hu.

„Már korábban, a Nagy Lajos király utcai kereszteződés előtt is a telefonjával volt elfoglalva, hosszú ideig állt egy helyben a külső sávban, feltartva a forgalmat. Majd a kereszteződés után index nélkül váltott sávot előttem, és kidöntött két táblát. Nem látszik a videón, de az autó elejének a fele leszakadt, ennek ellenére mintha mi sem történt volna, folytatta az útját. A második lámpánál tudtam utolérni és megkérdezni, hogy egyáltalán felfogta, mit csinált?! Fiatal ételfutár srác volt…” – fűzte a felvételhez a portál olvasója.

Kezdőlap    Autó    Egyáltalán felfogta, mit csinált ez a sofőr Budapesten? – videó

budapest

baleset

közlekedés

autó

szabálytalanság

fogarasi út

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Egyáltalán nem ideális, ha hosszú időn keresztül dízelgenerátorok látnak el egy atomerőművet árammal – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. Arról is beszélt, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy a zaporizzsjai létesítmény nyolc üzemelő dízelgenerátora további üzemanyag-ellátást kapjon.
 

Az atomenergia fontos a tiszta környezet megteremtéséhez

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kilenc kilométeres hamfelhő lövellt ki a vulkánból, kiadták a vörös kódot

Kilenc kilométeres hamfelhő lövellt ki a vulkánból, kiadták a vörös kódot

Több mint kilenc kilométeres hamu- és füstfelhőt lövellt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronockij vulkán szombaton, helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztásiszintet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 4.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 4.)

A Pénzcentrum 2025. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

The US president says he believes Hamas is "ready for a lasting peace", as the group seeks further negotiations on his peace proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 15:55
Üzemanyagár: meglepő különbség a határon innen és túl
2025. október 3. 10:52
Felrobbant egy elektromos autó, bezárták a központot
×
×
×
×