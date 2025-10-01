ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Repkedtek a bírságok, százezreket fizethetnek az extrém gyorshajtók

Infostart

Több mint kétezren lépték túl a sebességhatárt az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében. Összesen 23 olyan autóst igazoltattak, aki a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, a balesetekben 24-en sérültek meg.

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 2639-en lépték át csak Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint – írja a police.hu.

Az extrém gyorshajtók mindegyike 210 ezer forintos pénzbírságot kap: ketten 50 helyett 109-cel, illetve 111-gyel mentek, egy harmadik sofőr pedig 90 helyett 173 km/órás sebességgel hajtott.

A rendőség tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt héten 47 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben 24-en sérültek meg. Összesen 23 olyan autóst igazoltattak, aki a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott; egyikük balesetet is okozott. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket bevonják.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy 53 éves nő ellen, aki szeptember 28-án reggel Bócsa térségében ittasan vezetett. Az intézkedés során kiderült, hogy nincs érvényes vezetői engedélye, mivel korábban eltiltotta őt a vezetéstől a járásbíróság, mert régebben is jogosítvány nélkül ült be a volán mögé. A nőt ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségének gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vették.

