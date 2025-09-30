Vége a gyorshajtásnak: egy újabb Budapest környéki nagyvárost lepnek el az állandó traffipaxok

Többek között traffipaxok telepítéséről döntött az érdi közgyűlés – írta a napokban az Érden vagyunk Facebook-oldal a közgyűlés élő közvetítésére hivatkozva. 100 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, amiből 14-15 darab dobozt helyeznek ki városszerte. Mindegyikben lesz kamera, amelyek mindkét irányban pásztázzák az utat, felismerik a rendszámot, mérik a sebességet, az adatokat pedig továbbítják a rendőrségnek. A szabályszegőket a rendőrség fogja megbírságolni.

Csőzik László polgármester azt mondta, sajnos nem tudják garantálni, hogy a pénz itt maradjon a városban, mert az a főszabály szerint a központi kasszába folyik be, ezen nem lehet változtatni.

A polgármester szerint most indul az eszközök közbeszerzése, közben kikérik a rendőrség szakmai álláspontját a telepítések helyéről – ahol sok a gyorshajtó és a baleset –, de megkérdezik majd a lakosságot és a városi képviselőket is.