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Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (j) fogadja cseh hivatali partnerét, Petr Macinkát Kijevben 2026. január 9-én.
Nyitókép: Szerhij Dolzsenko, MTI/MTVA

„A jégkorong férfisport” – hagyta el a száját a cseh külügyminiszternek a vita hevében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Nem ad vízumot a cseh kormány az orosz női jégkorong-válogatott tagjainak, így a csapat várhatóan nem vehet részt a jövőre Ostravában rendezendő világbajnokságon. Petr Macinka cseh külügyminiszter szerint amíg tart az ukrajnai háború, elfogadhatatlan, hogy orosz válogatottak nemzetközi versenyeken szerepeljenek, és az orosz himnusz felcsendüljön Csehországban. A miniszter a női jégkorongsporttal kapcsolatban is tett kijelentéseket, amelyek vitát váltottak ki egy televíziós műsorban.

Petr Macinka cseh külügyminiszter a CNN Prima News televízióban arról beszélt, hogy három okból sem tartja elfogadhatónak az orosz válogatott részvételét. Elsősorban azért, mert szerinte a háború idején nem szólalhat meg Csehországban Oroszország himnusza. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy

az orosz csapatok részvétele tiltakozásokat válthat ki,

és akár aktivisták is megpróbálhatják megakadályozni a játékosok bejutását a csarnokba.

A külügyminiszter harmadik érve azonban meglepte a műsorvezetőt és a beszélgetés másik vendégét, Jan Lipavský korábbi külügyminisztert. Macinka ugyanis kijelentette, hogy a jégkorongot férfisportnak tartja, ezért szerinte a feministáknak ezúttal az orosz női válogatott nélkül kell átvészelniük a csehországi világbajnokságot. A csapat játékosait ráadásul

„férfiasított orosz nőknek”

nevezte.

Jan Lipavský bírálta a cseh diplomácia jelenlegi vezetőjének szavait, és megjegyezte, hogy undorodik a szerinte soviniszta kijelentésektől.

Az orosz válogatott szereplésének megakadályozásával ugyanakkor egyetértett. Úgy fogalmazott, erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, hogy az orosz csapatok a háború idején saját országukat képviseljék a nemzetközi sporteseményeken, legyen szó akár a női, akár a férfiválogatottról.

A vita középpontjában az is áll, hogy

mi történik akkor, ha az orosz játékosok a schengeni övezet egy másik országától kapnak beutazási engedélyt.

Petr Macinka közölte, hogy a cseh kormány nem tervezi vízum kiadását számukra, de a lehetséges forgatókönyvekről e héten egyeztet Adam Hadamczikkal, a Cseh Jégkorongszövetség elnökével, valamint Boris Šťastný sportminiszterrel.

Az ügy előzménye, hogy a nemzetközi sportdöntőbíróság határozata értelmében a Nemzetközi Jégkorongszövetségnek lehetővé kell tennie az orosz csapatok visszatérését saját versenysorozataiba. A döntés ellen több ország, sportági szövetség és szponzor is tiltakozott, egyesek pedig azzal fenyegetőztek, hogy megvonják támogatásukat, amennyiben az orosz válogatottak ismét pályára lépnek. Csehországban a nemzeti szövetség mellett olyan kulcsfontosságú szponzorok is kiállnak az oroszok kirekesztése mellett, mint a Škoda Auto és a Tipsport.

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Kezdőlap    Tudósítóink    „A jégkorong férfisport” – hagyta el a száját a cseh külügyminiszternek a vita hevében

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