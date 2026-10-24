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Pozsony, Szlovákia fővárosa.
Nyitókép: Pixabay

Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szombaton, október 24-én összevont megyei és önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választók egyetlen napon döntenek arról, kik irányítsák a következő négy évben a településeiket és a megyéiket. Különösen fontos kérdés, hogyan szerepel a Magyar Szövetség. A kampány csütörtök reggel 7 órakor véget ért, a szavazás szombat reggel 7-kor elkezdődött, a lezárásáig választási moratórium van érvényben.

A választások tétje túlmutat a polgármesterek és megyeelnökök személyén. A helyi és regionális önkormányzatok határoznak egyebek mellett a településfejlesztésről, az utak és a közösségi közlekedés egy részéről, az iskolák és a szociális intézmények működéséről, valamint a rendelkezésükre álló pénzügyi források felhasználásáról. Az eredmény így közvetlenül befolyásolhatja a lakosság mindennapjait.

A politikai pártok számára ugyanakkor országos szempontból is fontos erőpróbát jelent a szombati szavazás. A regionális eredmények a jövő évi parlamenti választások előtt megmutathatják, mely politikai erők képesek mozgósítani a támogatóikat, és hol tudnak együttműködni egymással. A helyi érdekek azonban gyakran felülírják az országos politikai szembenállást, ezért az eredményekből nem lehet automatikusan következtetni a parlamenti erőviszonyokra.

Különösen fontos kérdés, hogyan szerepel a Magyar Szövetség.

A párt számára a magyarok által lakott déli és keleti régiókban az önkormányzati és megyei képviselet megerősítése a legfontosabb célok közé tartozik. A 2022-es összevont választásokon a párt, illetve jelöltjei jelentős helyi és regionális pozíciókat szereztek. Ezt a teljesítményt szeretnék megőrizni, illetve lehetőség szerint tovább bővíteni.

Nagyszombat megyében Berényi József, Nyitra megyében pedig Csenger Tibor indul a megyeelnöki posztért, míg Kassa megyében a jelenlegi megyeelnök, Rastislav Trnka támogatása mellett döntött a párt.

A mostani eredmény politikai visszajelzés lehet Gubík László pártelnök számára is, de önmagában nem dönti el, milyen esélyekkel indulhat a Magyar Szövetség a 2027-es parlamenti választáson.

A szombati szavazás reggel hét órakor kezdődött, és este nyolc óráig tart. A választók ugyanabban a szavazóhelyiségben voksolhatnak a megyei és az önkormányzati tisztségekre, de a két választás szavazólapjait külön kell kezelniük.

A megyei választásokon a megyeelnökökről és a megyei képviselő-testületek tagjairól, az önkormányzati választásokon pedig a polgármesterekről, a főpolgármesterekről és a helyi képviselő-testületek tagjairól döntenek. A választók két borítékot és általában négy szavazólapot kapnak. A választásra jogosultak közé a Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkező külföldiek is beletartoznak.

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Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában

Fontos nap a magyar kisebbségnek: szombaton összevont választásokat tartanak Szlovákiában
Szombaton, október 24-én összevont megyei és önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában. A választók egyetlen napon döntenek arról, kik irányítsák a következő négy évben a településeiket és a megyéiket. Különösen fontos kérdés, hogyan szerepel a Magyar Szövetség. A kampány csütörtök reggel 7 órakor véget ért, a szavazás szombat reggel 7-kor elkezdődött, a lezárásáig választási moratórium van érvényben.
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