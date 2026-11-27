A tervezett szabályozás értelmében az övezetet Lengyelország keleti határa mentén legalább tíz kilométer szélességben alakítják ki.

Mint mondta, a szabályozás december végén vagy január elején lépne életbe.

Tomczyk szerint a repüléstilalmi övezetre a már bevezetett „pozitív azonosítási” eljárás támogatása érdekében is szükség van. Ennek során egy katonai pilóta „a radarképek, a szövetségesektől kapott információk, valamint a magassági és a sebességi adatok alapján képes azonosítani és szükség esetén elfogni bármely légi objektumot”.

A tisztségviselő sürgette Varsó NATO-szövetségeseit, hogy vezessenek be hasonló intézkedéseket végig a katonai szövetség keleti szárnya mentén.

Jelenleg Lengyelország nappal a földtől körülbelül három kilométeres magasságig korlátozza a határ közelében való repülést. A repülés napnyugta és napkelte között tilos, néhány kivételtől eltekintve, mint például az életmentő gépek repülése.

A lengyel ügyészség vasárnap közölte: a pénteki légtérsértés után a délkelet-lengyelországi Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem és Molodycz településeken H-101 manőverező robotrepülőgépek roncsait azonosították.

Kedden reggel pedig feltehetőleg egy orosz felderítő drón sértette meg a lengyel légteret.