Volodimir Zelenszkij: elárulva érzem magam

Volodimir Zelenszkij igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy elárulva érzie-e magát Trump által. Az ukrán elnök erről Piers Morgan brit médiaszemélyiségnek adott interjújában beszélt szerdai londoni látogatása alkalmából. Úgy vélte: az amerikai elnök „nem úgy cselekszik, mint aki a történelem jó oldalán áll” és közölte „sajnálom, hogy elveszítünk egy erős partnert”. Arról is beszélt, hogy az amerikai döntések miatt „emberek fognak meghalni”.

A nagy-britanniai látogatáson közben elődjéhez hasonlóan, szívélyesen fogadta Andy Burnham, nemrég hivatalba lépett miniszterelnök, aki biztosította támogatásáról.

Trump és Zelenszkij között azért mérgesedett el ismét a viszony, mert az amerikai elnök szerint az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapások pumpálták fel az dízel árát – ami pártja számára szavazatokba kerülhet a novemberi félidős választásokon.

Zelenszkijt viszont az sokkolta, hogy Trump alkut kötött Moszkvával többszázezer tonna gázolaj szállításáról – ő és kormánya, valamint európai támogatóik szemében ez olyan, mintha pénzhez juttatnák Moszkvát az Ukrajna elleni háború folytatásához.

A helyzet a héten folyamatosan súlyosbodott: a Trump által bejelentett, az energetikai hálózatokat kímélő tűzszünetre Moszkva nem reagált és folytatta az ukrán városok elleni légicsapásait. Kedden az ukránok már azt is mondták, hogy

szövetségeseik immár nem jelzik előre nekik a közelgő orosz rakétákat és drónokat. Szerdán pedig már azt, hogy az ukrán frontegységeknél akadozott a Starlink műholdas internet-szolgáltatáshoz való hozzáférés.

Katonai források azt mondták, hogy a 160 km/óránál nagyobb sebességgel haladó eszközök esetében, de alkalmankként jóval lassabb járműveknél sem volt hozzáférésük a Starlinkhez.

A helyzet miatt heves kritikák zúdultak Elon Musk-ra, a Starlinket üzemeltető cég gazdájára, a közelmúltban elkezdte korlátozni a szolgáltatás elérhetőségét a támadó jellegű katonai műveletek esetében.

Musk ugyanakkor gyorsan Donald Trumpra kezdett mutogatni. Mint utalt rá, az amerikai kormány tulajdonában van a hasonló nevű, és ugyanazt a technológiát használó Starshield hálózat, amelynek használata engedélyezett a támadó műveletekben és ezt lassították le Ukrajnában. A végső döntést az elnök hozhatta meg – fejtegette.

Az amerikai műholdas internet „lelassítása” nem befolyásolja a rádiós jellel irányított drónok manővereit, viszont Ukrajna középtávú, 400 kilométeres távon belüli csapásait igen. Ez azt jelenti, hogy az ukránok nem tudják most eredményesen támadni az orosz erők utánpóltlási útvonalat. Ez azzal jár, hogy az oroszok kisebb kockázattal tudják feltölteni front-egységeik felszerelését.