Hszi szerint a világgazdaság növekedése erőtlen, miközben egyre nagyobb teret nyer az egyoldalú fellépés és a protekcionizmus. Hozzátette, hogy a világkereskedelem a nehézségek ellenére is bővül. A Kereskedelmi Világszervezetre (WTO) épülő, szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmi rendszer megőrzésére, valamint a globális termelési és ellátási láncok zavartalan működésének biztosítására szólított fel.

Hszi az ázsiai és csendes-óceáni térség gazdasági növekedését ösztönző javaslatai között említette a zöldátállást, valamint a digitális gazdaság és a mesterséges intelligencia terén folytatott együttműködés elmélyítését.

Hszi közölte, hogy Kína támogatja egy olyan világszövetség létrehozását, amely szorosabbra fűzné a gazdasági kapcsolatokat a világ különböző tengeröblei körül kialakult térségek között. Mint mondta, a világ legjelentősebb öböltérségei közül több is az ázsiai és csendes-óceáni térségben található, és a köztük lévő kapcsolatok erősítése új lehetőségeket teremthet a regionális gazdasági együttműködésben.

A kínai gazdaságról szólva Hszi elmondta, hogy az év első három negyedévében 4,6 százalékos volt a növekedés. Kiemelte, hogy Kína a világ második legnagyobb fogyasztói piaca, és itt él a legtöbb közepes jövedelmű ember. Közölte, hogy országa bővíti a jó minőségű termékek és szolgáltatások importját, és továbbra is szervez olyan rendezvényeket, amelyek segítik a külföldi áruk kínai piacra jutását.

A kínai elnök szerint az ország 15. ötéves terve a külföldi vállalatoknak is új együttműködési lehetőségeket kínál. Kiemelte a hagyományos iparágak korszerűsítését és a feltörekvő ágazatok fejlesztését. Hozzátette, hogy Kína a nemzetközi helyzet változásaitól függetlenül stabilabb és kiszámíthatóbb üzleti környezetet teremt az országban beruházó külföldi vállalatok számára.