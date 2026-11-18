Az észak-olaszországi Lombardia régióban volt a legmagasabb a közúti halálesetek száma 2024-ben – írja a Piac és Profit. A cikk szerint az EU-ban mindössze három további régió volt, ahol a közúti halálesetek száma elérte vagy meghaladta a 300-at: a dél-spanyolországi Andalúziában, a dél-franciaországi Rhône-Alpes-nál, valamint Lazio, az olasz fővárosi régióban.

A skála másik végén 6 olyan régió állt, ahol 2024-ben 10-nél kevesebb közúti haláleset történt. A ritkán lakott finnországi Åland-szigetek volt az egyetlen régió az EU-ban, ahol egyáltalán nem történt közúti haláleset, sorozatban a harmadik évben.

A további, 10-nél kevesebb halálesetet regisztráló régiók közé tartoztak: a spanyol autonóm városok, Ceuta és Melilla egy-egy halálos áldozattal, az észak-olaszországi Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste régió 7, illetve Ausztria legnyugatibb tartománya, Vorarlberg szintén 7 halálos áldozattal, illetve a francia tengerentúli régió, Mayotte 8 áldozattal.

Az Európai Unió egészében 2024-ben egymillió lakosra 45 közúti halálos áldozat jutott. A regionális eloszlás viszonylag egyenletes volt: a rendelkezésre álló adatokkal rendelkező 244 régió közül 129-ben az uniós átlag feletti, 113-ban az alatti volt az arány, 2 régióban pedig azonos volt az átlaggal.

Északnyugat-Bulgáriában, Severozapaden-nél, az EU-ban a legmagasabb, egymillió lakosra jutó 148 halálos áldozattal járó arányt regisztrálták.

Ezzel szemben a városi és a fővárosi régiókban jellemzően sokkal alacsonyabb volt a közúti halálos áldozatok aránya. A kedvező adat a kiterjedtebb tömegközlekedési hálózatnak, az alacsonyabb átlagsebességnek, a szigorúbb sebességkorlátozásoknak vagy a dugóknak köszönhető.