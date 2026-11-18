A brüsszeli közlemény szerint az új rákgyógyszer engedélyezése az uniós gyógyszerészeti reform keretében előirányzott gyorsított szabályozási eljárások alapján történt, úgy, hogy az ne veszélyeztesse az EU szigorú biztonsági, minőségi és hatékonysági normáit. Az eljárás részeként az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakaszos felülvizsgálatot végzett, amelynek nyomán pozitív tudományos értékelést adott ki alig több mint 100 nap alatt – írták.

Az újonnan engedélyezett gyógyszer kielégítetlen egészségügyi szükséglet fedezésére szolgál, mivel olyan súlyos betegséget céloz meg, amelynek esetében jobb kezelési lehetőségekre van szükség. Ezért a daraxonrasib kiemelt fontosságú gyógyszerként szerepel az EMA rákgyógyszerekkel kapcsolatos keresőjében – tájékoztattak.

A gyógyszer olyan felnőttek kezelésében alkalmazható, akik már átestek legalább egy korábbi kezelési körön – tették hozzá.