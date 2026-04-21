Izraeli légvédelmi rendszer érkezett Szlovákiába

Az első üteget már telepítették is, egy egyelőre nem nyilvános helyszínen, az atomerőművek közötti térségben. A rendszer teljes beüzemelése azonban még néhány hetet vesz igénybe. A védelmi minisztérium szerint a szlovák katonák már megkezdték a kiképzést, amelyet a következő időszakban szakértők segítségével folytatnak.

A Barak MX különlegessége, hogy nem egyetlen fegyverről van szó, hanem egy úgynevezett rétegezett, hálózatba kapcsolt légvédelmi rendszerről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

többféle rakétát és radart képes összehangoltan használni, és automatikusan kiválasztja a megfelelő elfogórakétát a fenyegetés típusa alapján.

Így hatékony védelmet nyújthat drónok, repülőgépek, manőverező robotrepülőgépek, sőt bizonyos ballisztikus rakéták ellen is.

A rendszer különböző hatótávolságú rakétákkal dolgozik: a legrövidebb változat körülbelül 15 kilométerig, míg a legnagyobb akár 150 kilométeres távolságig képes elhárítani a célokat. A működés folyamata gyors és nagyrészt automatizált: a radar észleli a célt, a központi irányítás kiértékeli a helyzetet, majd kiválasztja a legmegfelelőbb rakétát.

Az elfogórakéta repülés közben folyamatosan kap korrekciós adatokat, a végső szakaszban pedig saját radarja segítségével találja el a célt.

A fejlesztés katonai szempontból kulcsfontosságú.

Szlovákia ezzel pótolja a közepes hatótávolságú légvédelem eddigi hiányát,

és ha a teljes rendszer kiépül, az a NATO-csatlakozás óta az egyik legnagyobb előrelépést jelentheti az ország védelmi képességeiben. A projekt azonban nem volt mentes a nehézségektől.

A szállítás késedelmet szenvedett, részben a közel-keleti konfliktusok miatt, így az első üteg később érkezett meg a tervezettnél.

Robert Kaliňák védelmi miniszter egy másik beszerzéssel kapcsolatban már kevésbé elégedett. A finn Patria páncélozott járművek szállítása jelentős csúszásban van: a szerződés megkötése óta eltelt öt év után Szlovákia még egyetlen darabot sem kapott. A tárcavezető szerint ez komoly kihívást jelent a hadsereg logisztikai felkészültsége szempontjából.

Ezzel párhuzamosan a védelmi minisztérium más területeken is fejlesztéseket tervez. Több száz, 20-30 év fölötti elöregedett katonai jármű cseréje van folyamatban, és 2026-ban speciális eszközök is érkezhetnek, például ideiglenes hidak építésére alkalmas járművek. A minisztérium emellett infrastrukturális projektekben is részt vesz, például közúti elkerülő szakaszok építésében, valamint együttműködést tervez a vasúttal is.