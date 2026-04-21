Model of an Arrow 3 missile, right, and a BARAK-MX missile on the Israel Aerospace Industries Ltd. stand at the Defence and Security Equipment International (DSEI) 2025 exhibition in London, UK, on Wednesday, Sept. 10, 2025. The annual conference historically has been overshadowed by alternating air shows in Paris and Farnborough, England, but the London event has gotten extra attention this year in the wake of European pledges to increase defense spending. Photographer: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images
Izraeli légvédelmi rendszer érkezett Szlovákiába

Szlovákia új szintre lép a légvédelem terén: megérkezett az izraeli Barak MX légvédelmi rendszer első ütege az országba. Ez a 2024-ben jóváhagyott védelmi szerződés első kézzelfogható eredménye, és a tervek szerint 2030-ig összesen hat ilyen egység áll majd szolgálatba.

Az első üteget már telepítették is, egy egyelőre nem nyilvános helyszínen, az atomerőművek közötti térségben. A rendszer teljes beüzemelése azonban még néhány hetet vesz igénybe. A védelmi minisztérium szerint a szlovák katonák már megkezdték a kiképzést, amelyet a következő időszakban szakértők segítségével folytatnak.

A Barak MX különlegessége, hogy nem egyetlen fegyverről van szó, hanem egy úgynevezett rétegezett, hálózatba kapcsolt légvédelmi rendszerről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

többféle rakétát és radart képes összehangoltan használni, és automatikusan kiválasztja a megfelelő elfogórakétát a fenyegetés típusa alapján.

Így hatékony védelmet nyújthat drónok, repülőgépek, manőverező robotrepülőgépek, sőt bizonyos ballisztikus rakéták ellen is.

A rendszer különböző hatótávolságú rakétákkal dolgozik: a legrövidebb változat körülbelül 15 kilométerig, míg a legnagyobb akár 150 kilométeres távolságig képes elhárítani a célokat. A működés folyamata gyors és nagyrészt automatizált: a radar észleli a célt, a központi irányítás kiértékeli a helyzetet, majd kiválasztja a legmegfelelőbb rakétát.

Az elfogórakéta repülés közben folyamatosan kap korrekciós adatokat, a végső szakaszban pedig saját radarja segítségével találja el a célt.

A fejlesztés katonai szempontból kulcsfontosságú.

Szlovákia ezzel pótolja a közepes hatótávolságú légvédelem eddigi hiányát,

és ha a teljes rendszer kiépül, az a NATO-csatlakozás óta az egyik legnagyobb előrelépést jelentheti az ország védelmi képességeiben. A projekt azonban nem volt mentes a nehézségektől.

A szállítás késedelmet szenvedett, részben a közel-keleti konfliktusok miatt, így az első üteg később érkezett meg a tervezettnél.

Robert Kaliňák védelmi miniszter egy másik beszerzéssel kapcsolatban már kevésbé elégedett. A finn Patria páncélozott járművek szállítása jelentős csúszásban van: a szerződés megkötése óta eltelt öt év után Szlovákia még egyetlen darabot sem kapott. A tárcavezető szerint ez komoly kihívást jelent a hadsereg logisztikai felkészültsége szempontjából.

Ezzel párhuzamosan a védelmi minisztérium más területeken is fejlesztéseket tervez. Több száz, 20-30 év fölötti elöregedett katonai jármű cseréje van folyamatban, és 2026-ban speciális eszközök is érkezhetnek, például ideiglenes hidak építésére alkalmas járművek. A minisztérium emellett infrastrukturális projektekben is részt vesz, például közúti elkerülő szakaszok építésében, valamint együttműködést tervez a vasúttal is.

A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, mínuszban zárt Amerika. A befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli kockázatok, illetve Donald Trump vámpolitikájának bizonytalanságai terhelték. Európában iránykeresés zajlott, a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Ma járt volna le a kéthetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosította a határidőt.

A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

