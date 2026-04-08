Olajipari meglepetés Szlovákiában

A szlovák kormány engedélyt adott a pozsonyi Slovnaft-finomítónak, hogy újraindítsa a kőolajtermékek exportját. A döntést azután hozták meg, hogy a Slovnaft visszaadta az összes korábban kölcsönvett nyersolajat az állami tartalékokba – jelentette be Robert Fico miniszterelnök.

Robert Fico miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy a finomító alternatív szállítási útvonalakon, elsősorban az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosította a szükséges nyersanyagellátást. A Slovnaft emellett saját készleteit is feltölti, hogy április 14–15. körül teljes kapacitással újraindíthassa a finomító üzemét – írja a vg.hu.

A többi korlátozó intézkedés azonban hatályban marad Szlovákiában. Továbbra sem lehet tíz liternél nagyobb mennyiséget tankolni hordozható kannába, és érvényben van a hazai és külföldi rendszámú járművek közötti üzemanyag-árkülönbség is. A módosítás pénteki hatálybalépése rövid átmeneti időszakot biztosít az érintettek és a nyilvánosság tájékoztatására.

A lépés a februári olajválsághelyzet utáni normalizálódás fontos állomása. A Barátság kőolajvezeték ukrán szakaszán tapasztalt zavarok miatt Szlovákia februárban rendkívüli állapotot hirdetett ki, és a Slovnaftnak állami tartalékból kellett nyersolajat kölcsönöznie a hazai ellátás biztosításához.

Az alternatív útvonalak bevezetésével és a készletek feltöltésével a kormány most fokozatosan enyhítheti a korlátozásokat.

A Slovnaft hagyományosan jelentős mennyiségű üzemanyagot szállít Csehországba és Ausztriába. Az export újraindítása várhatóan enyhíti a finomító korábbi korlátozásai miatt keletkezett feszültségeket a régiós piacon.