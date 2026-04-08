ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376
usd:
321.92
bux:
129730.83
2026. április 8. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Olajipari meglepetés Szlovákiában

Infostart

Robert Fico nagy hírt jelentett be: újraindul az olajtermékek exportja. A hírnek vélhetően nagyon örülnek Csehországban és Ausztriában, hiszen korábban jelentős mennyiség érkezett Szlovákiából.

A szlovák kormány engedélyt adott a pozsonyi Slovnaft-finomítónak, hogy újraindítsa a kőolajtermékek exportját. A döntést azután hozták meg, hogy a Slovnaft visszaadta az összes korábban kölcsönvett nyersolajat az állami tartalékokba – jelentette be Robert Fico miniszterelnök.

Robert Fico miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy a finomító alternatív szállítási útvonalakon, elsősorban az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosította a szükséges nyersanyagellátást. A Slovnaft emellett saját készleteit is feltölti, hogy április 14–15. körül teljes kapacitással újraindíthassa a finomító üzemét – írja a vg.hu.

A többi korlátozó intézkedés azonban hatályban marad Szlovákiában. Továbbra sem lehet tíz liternél nagyobb mennyiséget tankolni hordozható kannába, és érvényben van a hazai és külföldi rendszámú járművek közötti üzemanyag-árkülönbség is. A módosítás pénteki hatálybalépése rövid átmeneti időszakot biztosít az érintettek és a nyilvánosság tájékoztatására.

A lépés a februári olajválsághelyzet utáni normalizálódás fontos állomása. A Barátság kőolajvezeték ukrán szakaszán tapasztalt zavarok miatt Szlovákia februárban rendkívüli állapotot hirdetett ki, és a Slovnaftnak állami tartalékból kellett nyersolajat kölcsönöznie a hazai ellátás biztosításához.

Az alternatív útvonalak bevezetésével és a készletek feltöltésével a kormány most fokozatosan enyhítheti a korlátozásokat.

A Slovnaft hagyományosan jelentős mennyiségű üzemanyagot szállít Csehországba és Ausztriába. Az export újraindítása várhatóan enyhíti a finomító korábbi korlátozásai miatt keletkezett feszültségeket a régiós piacon.

Kezdőlap    Külföld    Olajipari meglepetés Szlovákiában

szlovákia

export

olajfinomító

slovnaft

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Schiffer András az Arénában: a Tisza-projekt egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják

Schiffer András az Arénában: a Tisza-projekt egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják
Schiffer András az Arénában: a Tisza-projekt egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják
 

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50 százalékos büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra szerdán, miközben vám- és szankciókönnyítést ígért Irán számára.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken esnek, miközben a részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát

Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát

Mi állhat a szigorítások mögött? Melyik országok tervezik a tiltásokat? Milyen hatással lehet ez a fiatalok életére? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns ships passing through Strait of Hormuz without permission will be 'targeted and destroyed'

Iran warns ships passing through Strait of Hormuz without permission will be 'targeted and destroyed'

Iran had agreed to allow vessels through the key oil shipping route for two weeks, as part of a conditional ceasefire deal with the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 19:04
2026. április 8. 18:22
×
×