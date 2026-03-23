Új fejlemények jöhetnek hazánk olajellátásában

Egy alternatív olajszállítási útvonal is elérhető lenne Magyarország és Szlovákia részére Ukrajnából, a Barátság vezetéken nem érkező szállítmányok pótlására – írja a Portfolio.

Az Odessza-Brodi vezetéken keresztül érkezhetne az olaj Közép-Európába, elsősorban Szlovákiába és Magyarországra. A javaslat az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságához is eljutott már, az ukrán diplomácia jelenleg annak megvalósíthatóságát vizsgálja. Korábban a vezetéket az ellenkező irányban használták – olvasható a cikkben.

Mint a VG megírta február 23-án,

bár használható alternatívának tűnik az Odessza-Brodi vezeték, de nem szabad megfeledkezni róla, hogy egyik vége, az odesszai kikötő orosz katonai célpont.

A tartályhajókat a világ bármely részéről fogadni képes kikötő emiatt „nem vagy alig” működik. A vezeték maga ukrán területen halad.

Odesszában házakban és a kikötői infrastruktúrában is károkat okozott egy hétfői dróntámadás, sérültek, halottak nincsenek. Oroszország az odesszai és a csornomorszki kikötői infrastruktúra ellen több mint 180 támadást intézett 2026 eleje óta – jelentette az Ukrinform.

Elvi lehetőség, hogy Odesszába tengeren érkezzen orosz olaj, hogy utána Magyarországra és Szlovákiába jusson. Oroszország alapértelmezésben szárazföldi vezetékeken juttatja Nyugatra az olajat, viszont Ukrajna 2022-ben törvényben tiltotta meg az orosz termékek importját. Ugyanakkor mint a cikkben hozzáteszik, jelen esetben a tranzitot az ukrán ajánlat lehetővé tenné.

A Portfolio cikkében megemlítik, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyértelművé tette: Budapest akkor támogatja a 90 milliárd eurós uniós pénzügyi támogatás folyósítását, ha a Barátság vezeték helyreáll, és az eredeti szállítási útvonal indul újra. Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatja ebben a magyar kormányt, és azzal is fenyeget, hogy ők is vétóznak.

Az Európai Unió pénzügyi és műszaki támogatást is felajánlott a szállítás újraindítására, egyben egy ellenállóbb, az európai biztonsági és mérnöki standardoknak is megfelelő rendszer kialakítására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint „ideális esetben hat héten belül újraindulhatna az olajszállítás, uniós részvétellel pedig ennél gyorsabb helyreállítás is elképzelhető” – írja a Portfolio.

Brüsszel uniós tényfeltáró missziójának megszervezése ugyanakkor „jogi és intézményi akadályokba” ütközött, illetve Magyarország és Szlovákia is sérelmezte, hogy saját szakértőit kizárták. A cikkben hozzáteszik: Orbán Viktor magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy a vétó feloldásához nem elegendő a Barátság vezeték újraindítása, hanem garanciákat is vár Kijevtől arra, hogy a jövőben többet ne állhasson le a vezeték.