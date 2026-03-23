2026. március 23. hétfő Emőke
A Barátság kőolajvezeték egy szakasza.
Nyitókép: Getty Images / Dmytro Falkovskyi

Új fejlemények jöhetnek hazánk olajellátásában

ELŐZMÉNYEK

Az ukrán oldalról felajánlott alternatív szállítási útvonal ugyanakkor az odesszai kikötőből indul, amelyet folyamatos támadások érnek.

Egy alternatív olajszállítási útvonal is elérhető lenne Magyarország és Szlovákia részére Ukrajnából, a Barátság vezetéken nem érkező szállítmányok pótlására – írja a Portfolio.

Az Odessza-Brodi vezetéken keresztül érkezhetne az olaj Közép-Európába, elsősorban Szlovákiába és Magyarországra. A javaslat az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságához is eljutott már, az ukrán diplomácia jelenleg annak megvalósíthatóságát vizsgálja. Korábban a vezetéket az ellenkező irányban használták – olvasható a cikkben.

Mint a VG megírta február 23-án,

bár használható alternatívának tűnik az Odessza-Brodi vezeték, de nem szabad megfeledkezni róla, hogy egyik vége, az odesszai kikötő orosz katonai célpont.

A tartályhajókat a világ bármely részéről fogadni képes kikötő emiatt „nem vagy alig” működik. A vezeték maga ukrán területen halad.

Odesszában házakban és a kikötői infrastruktúrában is károkat okozott egy hétfői dróntámadás, sérültek, halottak nincsenek. Oroszország az odesszai és a csornomorszki kikötői infrastruktúra ellen több mint 180 támadást intézett 2026 eleje óta – jelentette az Ukrinform.

Elvi lehetőség, hogy Odesszába tengeren érkezzen orosz olaj, hogy utána Magyarországra és Szlovákiába jusson. Oroszország alapértelmezésben szárazföldi vezetékeken juttatja Nyugatra az olajat, viszont Ukrajna 2022-ben törvényben tiltotta meg az orosz termékek importját. Ugyanakkor mint a cikkben hozzáteszik, jelen esetben a tranzitot az ukrán ajánlat lehetővé tenné.

A Portfolio cikkében megemlítik, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyértelművé tette: Budapest akkor támogatja a 90 milliárd eurós uniós pénzügyi támogatás folyósítását, ha a Barátság vezeték helyreáll, és az eredeti szállítási útvonal indul újra. Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatja ebben a magyar kormányt, és azzal is fenyeget, hogy ők is vétóznak.

Az Európai Unió pénzügyi és műszaki támogatást is felajánlott a szállítás újraindítására, egyben egy ellenállóbb, az európai biztonsági és mérnöki standardoknak is megfelelő rendszer kialakítására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint „ideális esetben hat héten belül újraindulhatna az olajszállítás, uniós részvétellel pedig ennél gyorsabb helyreállítás is elképzelhető” – írja a Portfolio.

Brüsszel uniós tényfeltáró missziójának megszervezése ugyanakkor „jogi és intézményi akadályokba” ütközött, illetve Magyarország és Szlovákia is sérelmezte, hogy saját szakértőit kizárták. A cikkben hozzáteszik: Orbán Viktor magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy a vétó feloldásához nem elegendő a Barátság vezeték újraindítása, hanem garanciákat is vár Kijevtől arra, hogy a jövőben többet ne állhasson le a vezeték.

kőolaj

barátság

odessza

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Az előző heti esés után újabb 9 százalékkal zuhant a lakossági állampapírok bruttó értékesítése március harmadik hetén, a 64 milliárd forintnyi bruttó értékesítés az idei év leggyengébb értéke – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. Az viszont változatlan, hogy "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású alternatívák már alig kellenek a lakossági befektetőknek.

Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.

The US president said the countries had "productive" talks - but the speaker of Iran's parliament calls it "fake news" to "manipulate" the oil markets.

2026. március 23. 16:45
2026. március 23. 16:36
